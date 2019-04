Minden negyedik magyar fiatal influencer szeretne lenni

A Be Social felmérése szerint a magyar fiatalok 24 százaléka influencer karriert szeretne építeni, de a felnőttek között is egyre népszerűbb ez az út. Ezt az eredményt erősíti Papp Balázs, a MediaMarkt területért felelős kategóriamenedzsere is, aki szerint korábban az akciókamerák szezonális árucikknek számítottak, de 2016-ban 40-50 százalékos növekedést mértek az ilyen termékeknél, ebből a lendületből még tavalyra is maradt 10-20 százaléknyi bővülés.

Különösen a májustól júliusig tartó időszakban keresik az ilyen termékeket a vevők, ami abszolút tartalommegosztási csúcsidőszaknak számít az influencerek vagy az annak készülők körében.

(444)