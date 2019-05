"Ez most nem egy egyszerű EP-választás lesz, uniós tagságunk a tét"

Szinte napra pontosan 15 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ám az „elképesztően nagy várakozásokat” az idő közel sem igazolta vissza – emlékeztetett a Jobbik majálisán tartott sajtótájékoztatóján Gyöngyösi Márton.

Sem a gazdasági felzárkózás, sem a jóléti állam kiépülése nem valósult meg, a magyar emberek jövedelme most sem közelíti meg a nyugat-európai munkavállalókét – hangsúlyozta a Jobbik elnökhelyettese.

"Az elmúlt másfél évtizedben nem közelebb kerültünk Európa fejlettebb országaihoz, hanem egyre jobban leszakadunk tőlük"

- mutatott rá a politikus.

Hozzátette: 2004-ben legalább még régióban éllovasoknak számítottunk, mára azonban a környező országokhoz képest is sereghajtókká váltunk. Napjainkban már Románia is gyorsabban fejlődik, és lassan az átlagjövedelmek terén is megelőzi Magyarországot.

A Jobbik EP-választási programjának egyik legfontosabb célkitűzése a bérunió gondolata mentén a bérfelzárkóztatás.

"Tűrhetetlen, hogy az árak már szinte nyugatiak, a bérek azonban messze elmaradnak a nyugat-európai átlagtól"

- szögezte le Gyöngyösi.

A Jobbik listavezetője szerint az uniós támogatásokat, kohéziós forrásokat nem "céltalan, korrupciógyanús infrastrukturális beruházásokra" kell fordítani, hanem az egészségügyre, az oktatásra, és a kutatás-fejlesztésre kell költeni.

A politikus szerint a miniszerelnököt "már saját szövetségesei is levegőnek nézik", az ország pedig teljesen elszigetelődött az Unión belül.

Gyöngyösi Márton úgy véli,

„most nem egy egyszerű európai parlamenti választásról van szó, most az a tét, hogy megőrizzük az európai uniós tagságunkat, ugyanis jól látható, hogy Orbán Viktornak elhatározott célja Magyarország kivezetése az EU-ból.”

Felelős, józan magyar állampolgárokként ezt egyedól úgy akadályozhatjuk meg, hogy a Jobbikra szavazunk május 26-án.