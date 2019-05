Fideszes belharc áldozata lehet a hatvani sportcsarnok

Évek óta belharc folyik a Heves megyei településen, miután a város polgármestere, Horváth Richárd és a választókerület fideszes országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt között megromlott a viszony.

A probléma akkor kezdődött, amikor Szabó Zsolt fideszes polgármestert 2014-ben NFM-államtitkárrá nevezték ki. A pozíció miatt fel kellett adnia székét. Szabó ki is jelölte utódját az akkori alpolgármester, Horváth Richárd személyében, aki akkor még a helyi Fidesz tagja volt. Horváth Richárd nyakán viszont ott maradt Szabó Zsolt bizalmi embere, Tóth Csaba kabinetfőnök, aki egyre jobban kezdte átvenni az irányítást. Horváth Richárd megunva a kiskirálykodást, bizalomvesztés címen kirúgta őt, a bíróság szerint is jogosan, amiért aztán a polgármestert kizárták a kormánypártból. Azóta a város alig jut uniós pénzekhez.

2017-ben a pályázott 9,7 milliárd forintból mindössze 55 millió forintot kaptak a Terület- és Településfejlesztési Programból (TOP), míg náluk kisebb környékbeli városok akár 2-3 milliárdból is fejlődhettek. Régóta terjed már az az információ is, hogy Szabó Zsolt államtitkár „áttette székhelyét” Hatvanból Hevesre, így oda több pénz jut manapság. Heves 2017-ben több mint 3 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt kapott.

23 ezer polgári áldozat: Mit várjon az ország, ha a Fidesz egy belharcért feláldoz egy egész várost? | Alfahír 23 ezer ember.A legutóbbi mérés szerint ennyien lakják Hatvant. A Heves megyei település az utóbbi években iskolapéldája lett a hataloméhség, az arrogancia és a kisstílűből lassacskán nagyszabásúvá fejlődött maffiakormányzásnak, miutánegy fideszes belharc miatt egyszerűen elzárták Hatvan elől a pénzt, ráadásul annyira látványosan, hogy a környező települések simán úszkáltak a milliárdos uniós támogatásokban.

Egyébként a városban újfent virágzik a sportlétesítmények építése is. Ebben az évben nemcsak kézilabdacsarnokot, de jó magyar szokás szerint stadiont is fejlesztenek. A negyedosztályban vitézkedő FC Hatvan új lelátót kap cirka 500 millió forintért, amelyből 70-et az önkormányzat áll. Természetesen VIP-részleg is lesz a stadionban.

A fideszes „cicaharc” következő fejezete akkor érkezett el, amikor a támogatások megvonása miatt kevésnek bizonyult a 2,7 milliárd forint, az 1105 fő befogadására képes kézilabdacsarnokra.

A városban keringő pletykák szerint Orbán Viktor behívatta Horváth Richárdot és Szabó Zsoltot is, amelynek az lett a vége, hogy a kormány további 900 millió forintot szavazott meg Hatvannak a sportcsarnok építésére, így már 3,6 milliárd forintnál járnak a költségek.

Cserébe a miniszterelnök azt kérte, hogy a két fél ássa el a csatabárdot egymás között.

Ám, úgy tűnik kibékíthetetlen ellentétek vannak ebben a szappanoperában, ugyanis, a drámai fordulat akkor következett be, amikor az Azimut kft. úgy döntött, hogy felvásárolja a sportcsarnok körüli telkeket. A cég ügyvezető igazgatója az a Stolczenberger Róbert, aki amúgy Szabó Zsolt feleségének az unokatestvére.

A telkek felvásárlásával az a probléma, hogy az épület 47 méteres tartópilléreinek beemeléséhez szükség van a sportcsarnok körüli területeket birtokló, a hatvani konzervgyárhoz köthető cég (Azimut kft.) engedélyére, ugyanis ezen a szakaszon keresztül oldható meg egyszerűbben a szállítás.

Múlt hét csütörtökön Horváth Richárd polgármester azzal állt a nyilvánosság elé, hogy

szerinte az épülő sportcsarnokot körülvevő területeket birtokló Azimut Consulting Kft. akadályozza a beruházást.

Március óta két alkalommal is kérte az Azimut kft.-t arra, hogy a tartópilléreket átszállíthassa a cég tulajdonában lévő telkeken, ám egészen a múlt csütörtöki (április 25-ei) sajtótájékoztatóig nem érkezett válasz az önkormányzat szerint.

Ám, a sajtótájékoztató után azonnal reagált az ügyvezető igazgató, Stolczenberger Róbert, aki közleményében úgy fogalmazott, hogy valótlan az az állítás, hogy az Azimut kft. akadályoztatná az építkezést. A cég szerint

Horváth Richárd polgármester nem az első alkalommal nyilvánítja ki rosszhiszeműségét a nevezett területtel összefüggésben. Felmerülhet a kérdés: vajon nem az motiválja az önkormányzat vezetését, hogy szemet vetettek a kérdéses területre

– áll az Azimut Kft. közleményében.

Stolczenberger szerint érthetetlen, hogy az önkormányzat olyan útvonalon szeretné szállíttatni a 70 tonnás betonelemeket, amelyeken egy maximum 40 tonnás teherbírású mérleg áll. Szerintük ez fizikailag kivitelezhetetlen.

Várhatóan ezek után egy b-tervet kell alkalmaznia a városnak a tartópillérek beemelésére. A tervek szerint a vasút felől fogják beemelni a pilléreket, ehhez viszont több fát is ki kell majd vágni. Az építkezés már így is 2 hónapot csúszik, és ezután elképzelhető a további csúszás is.

A 23 ezer fős városban járkálva egyébként úgy tűnik, a város lakossága nem érzékel semmit ebből a belháborúból, az emberek többsége még azt sem tudja, hogy Horváth Richárd már nem a Fidesz tagja. Érdekesség, hogy az önkormányzat által finanszírozott Hatvani Hírlap sem, ugyanis ott még mindig a Fidesz-KDNP áll Horváth Richárd neve mögött.

