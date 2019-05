Véletlenül utaltak 80 milliót egy rokkantnyugdíjasnak, azonnal lelépett Németországba

H. Terézia egy cégtől havonta kap kártérítést, 267 eurót, de 2016 októberében véletlenül körülbelül 80 millió forintnyi összeget utaltak át a faddi rokkantnyugdíjasnak. A Blikk szerint H. Terézia három nap alatt három részletben kivette a teljes összeget és elutazott Németországba.

Végül Passauban fogták el, de már költekezésbe kezdett, vett például két X6-os BMW-t. A nő a bíróság előtt azt mondta, feltűnt neki, hogy az ominózus hónapban kicsit(!) többet utaltak neki, de tettét nem tartja sikkasztásnak. Azt hitte, hogy a tíz éve elmaradt járandóságát fizették ki. A cég ezzel szemben azt állítja, hogy több figyelmeztetést és felszólítást is küldtek az asszonynak.

A rendőrök az autók mellett készpénzt is lefoglaltak, de 22 millió még hiányzik és késedelmi kamatot is be akarnak hajtani rajta. A nő azt mondta, hajlandó lenne megtéríteni a kárt, de nincs miből kifizetnie.