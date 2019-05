Bana Tibor: Ne engedjék meg a magyar választók, hogy Orbán Viktor kivezesse az országot az EU-ból!

Országjáró vitasorozatot indít a Partizán az európai parlamenti választások előtt, az első állomás Szombathely volt. Jávor Benedek (MSZP-P), Csillag Tamás (Momentum), Bana Tibor (Jobbik), Turcsán Szabolcs (LMP), Rónai Sándor (DK) és Kovács Gergő (MKKP) fogadta el Gulyás Mártonék (Partizán) meghívását.

Nézze meg a vitát:

Milyen Európai Uniót szeretnének?

Jávor a szociális pillér megerősítésében látja a jövőt. Kiemelte, hogy fenn kell tartani a jogállamiságot, és szerinte olyan EP-képviselőre van szükség, akik az elmúlt 5 évben bizonyítottak az EP-ben (itt nyilvánvalóan saját magára célzott).

Rónai szerint csak az Európai Egyesült Államokban képzelhető el, hogy ne csak a jogaink, hanem az anyagi lehetőségeink is egyformák legyenek – utalt a DK által (is) megfogalmazott európai minimálnyugdíjra, minimálbérre és családi pótlékra.

Csillag elmondta, hogy ő is egyike annak a 600 ezer magyarnak, akik a határon túl dolgozik. A Momentum is az erősebb Unióban látja a megoldást, közös hadsereg, Erasmus,-program és európai pénzügyminiszterre van szükség. Illetve véget vetnének a pénzszórásnak.

Turcsán a klímaváltozás rossz hírével érkezett, hozzátéve, hogy van jó is: a következő 5 évben - a megfelelő szabályozásokkal – van lehetőség a katasztrófa hatásainak kivédésére, a civilizációnk megmentésére.

Bana elmondta, a Jobbik biztonságos Európát, és szabad Magyarországot akar, illetőleg a bér- és nyugdíjunióra tett javaslatot. Kiemelte a korrupció elleni küzdelmet, az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, illetve az álhírek megállítását európai szinten is.

Kovács arra emlékeztetett, hogyha a Kutyapárt mandátumhoz jut május 26-án, felszólalhatnak a magyar parlamentben és bejuthatnak a közintézményekbe is.

Az EP sikerei

Jávor az energiaszektor átalakítását, az európai energiauniót emelte ki, illetve a jogállamisági mechanizmusokat.

Csillag a roamingdíjak eltörlését, az őshonos kisebbségek védelmét, illetőleg az egyszer használatos műanyagok betiltását, és a GDPR-t bevezetését tartja sikernek.

Bana a korrupció kapcsán szintén kiemelte a jogállamisági mechanizmusokat, valamint leszögezte, büntetni kell azokat a kormányokat, amelyek ellopják az emberek pénzét. A Frontex kapcsán megjegyezte, szemben a kormánypropagandával, történtek az illegális migrációval szemben érdemi lépések. Miközben Orbán migránsokká tette a magyar emberek tízezreit – utalt a kivándorlásra.

Rónai szintén a korrupció elleni harcot emelte ki, a bevándorlás kapcsán pedig megállapította, ezt egy ország egyedül nem tudja megoldani, csak közösen lehet fellépni ellene.

Kovács az illegális migráció kivédésére többek között azt javasolta, hogy Észak-Afrikát csatolják Nyugat-Európához, a kivándorlás ellensúlyozása gyanánt felvetette, hogy csökkentsék 70 százalékkal a fizetéseket Németországban.

Turcsán az internet-szabályozást emelte ki, ami meg fogja védeni a tartalomgyártókat, és ez Magyarországon is fontos. Az őshonos kisebbségek védelme az LMP számára is az egyik legfontosabb prioritás. Viszont szomorúan tapasztalták, hogy a német ipar érdekei miatt megbukott az európai klímaterv.

Aki kérdez, Gulyás Márton

Jávor kérdésre válaszolva elmondta, van értelme az EP-képviselő munkájának. Az európai jog ugyanis átültethető a nemzeti jogtárba, ezt tapasztalhatták a környezetvédelem szintjén is

A Kutyapárt a brüsszeli forrásait is pályázatok útján fogja felhasználni: „ha több pénzünk lesz, mindenkinek több pénze lesz” – fogalmazott Kovács.

Rónainak arra kellett válaszolnia, hogy milyen konkrét lépéseket tettek eddig az Európai Egyesült Államok felé. Niedermüller Péter a Frontex-hez, Molnár Csaba pedig az OLAF kapcsán nyújtott be javaslatokat. De Rónai szerint Európa még nincs kész, a következő ciklusban fognak erre lépéseket tenni.

A jobbikos politikus leszögezte, hogy most egy általa is képviselt európabarát-vonal volt a fő szempont a pártja EP-listájának felállításakor. Akik ezt másként látják, azok már távoztak a pártból (itt Kovács Béla, Morvai Krisztina és Szegedi Csanád neve merült fel). Bana leszögezte, mindenképpen szeretnének egy frakciócsoporthoz csatlakozni, zajlanak a tárgyalások, ezért is akarnak minél több képviselőt az EP-be juttatni. Kiemelten fontosnak tartja, hogy a magyar választók ne engedjék meg, hogy Orbán Viktor kivezesse az országot az EU-ból.

A Momentum hosszútávon szeretné elérni, hogy az EU-s pénzeket közvetlenül a prioritásokra, az egészségügyre, oktatásra, munkahelyekre lehessen költeni – közölte Csillag, miután szembesítették azzal, hogy hiába kampányol ezzel a párt, jelenleg ez nem lehetséges. (Később megjegyezte, hogy ami szerepel a Momentum programjában, az csak egy kampányszlogen, és úgyis kell kezelni.)

Turcsánt a Sargentini-jelentésről kérdezte Gulyás Márton (az LMP jelenlegi EP-képviselője, Meszerics Tamás ugyanis nem vett részt a szavazáson). Turcsán megvédte a párttársát: szerinte nem az EU-ban, hanem itthon kell legyőzni Orbán Viktort, és kis szerencsével Orbán nem is lesz miniszterelnök, mire a Sargentini-jelentés következményei érezhetővé válnak. Orbán Viktor a multik védelme alatt áll – fűzte még hozzá.

Rónai viszont egyetért a Sargentini-jelentéssel, mert a DK úgy látja, hogy az nem Magyarországot, hanem az Orbán-kormányt ítéli el.

Klímavédelem

Csillag véleménye szerint a klímaváltozás költségeit mindannyiunknak meg kell fizetni, és nemcsak a nagyvállalati szektornak. Arra kérdésre, hogy miért a Liberálisokhoz, és miért nem a Zöldekhez ülnének be, azt válaszolta, hogy „Zöldnek lenni alap, és nem egy politikai deklaráció”.

Kovács szerint a klímaváltozás megáll a határon, és sok esetben lassú, ők lerövidítenék az évszakokat, és „saját klímát” vezetnének be az emberek számára.

Bana az energiaunió kapcsán megjegyezte, a Jobbik mindent el fog követni annak érdekében, hogy Orbán Viktor egyoldalúan ne tudja kiszolgáltatni Magyarországot Putyinnak és az orosz érdekeknek. Úgy látja, hogy az energiamixnek bizonyos mértékig nemzeti hatáskörben kell maradnia, de a diverzifikáció is fontos. A Jobbik bár nem gondolja úgy, hogy egyik pillanatról a másikra át lehet állni a megújulókra, de szerintük is ez az irány. A párt állítólagos orosz kapcsolata kapcsán ismételten megjegyezte, az erre irányuló vizsgálatoknak nem lett érdemi eredménye. „Nyugat-Európa felé kell tekinteni” – szögezte le.

Rónai az energia- és a klímapolitika terén egységesebb fellépést sürgetett. Elmondta, hogy a DK az nagy multik megadóztatásából 150-200 milliárd eurót remél, és ebből fedezné többek között – a fenti célok mellett - az európai minimálbért is.

Jávor a Frontex kapcsán beszélt arról, hogy azt támogatni kell, ugyanakkor szükség van az közös európai válaszra is, és fejlesztésekre is az EU védelme érdekében.

Az ökopárt politikusa egyértelműsítette, hogy az LMP számára egyszerre fontos a biztonság és az emberség, nem támogatják az emberkereskedelmet, és az illegális bevándorlást sem. A migráció nem egy alapvető emberi jog - jelentette ki Turcsán, elismerve, hogy több kérdésben is van ellentét az LMP és az európai pártcsaládjuk között.

Turcsán beszélt arról is, hogy nagy örömmel hallja, hogy a DK már nem akar Paks 2-t, hiszen a paksi bővítést épp a Gyurcsány-kormány alatt szavazták meg (2009-ben). Leszögezte azt is, hogy a klímaváltozás 75 százalékáért 100 multi cég a felelős, ezeket EU-s szabályozásokkal kell belekényszeríteni a változásba. (Az MSZP-P közös listáján szereplő Jávor Benedek egyébként többször is kritizálta Paks 2-t, és nemcsak az orosz befolyásszerzés miatt – ez ugye azért érdekes, mert az előtte álló Szanyi Tibor és Ujhelyi István is megszavazta 10 évvel ezelőtt a paksi bővítést).

Bana összegzésképpen még leszögezte: az orosz fenyegetéstől meg kell védeni Európát (emlékeztetett arra is, hogy felléptek Putyin bankjának Budapestre költözése ellen is). A Jobbik pedig csakis egy olyan EP-frakcióhoz csatlakozna, amely jobboldali, konzervatív alapokon áll, de fontosak számára a demokratikus értékek is.

Sargentini

A politikusok ezután kérdést kaptak Manfred Weber támogatásáról, amelyet mindannyian elutasítottak, mint ahogy a fideszes listavezetőről, Trócsányi Lászlóról is lesújtó a véleményük.

A Sargentini-jelentésről viszont megoszlottak a vélemények.

Az LMP nem hisz a „szőnyegbombázásban”, Turcsán szerint a felelősöket kell megkeresni.

A Jobbik jelöltje, Bana Tibor szerint adott esetben viszont büntetni kell azokat a kormányokat, amelyek ellopják az emberek pénzét, hogy a tisztességes emberek jobb életet éljenek.

Csillag szerint a Momentum tudna támogatni egy olyan jelentést, amely a hetescikkely beindításának a veszélyét is magában hordozza, sőt, ő még akár a szavazati jog megvonását is elképzelhetőnek tartja.

A DK politikusa megismételte nem lehet felelőtlenül ellopni az EU-pénzeket. Bármikor egy ilyen jelentés lesz, el tudjuk fogadni – fogalmazott Rónai.

Jávor szerint viszont az kellene megakadályozni, hogy egy ilyen helyzet előálljon, ő ezen fog dolgozni a következő ciklusban.