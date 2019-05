Így néz ki a hófödte Kékestető - májusban

A változóban lévő klímánk most májusi havazással lepett meg minket. Emlékezetes, március végén Pintér Sándor belügyminiszter még kénytelen volt elrendelni az ország egész területére vonatkozó tartósan vízhiányos időszak kezdetét, most pedig hazánk több részéről is havazásról számolnak be.

Így néz ki az élőközvetítés a Kékestetőről: