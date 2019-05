Így trollkodta meg a "közszolgálati" tv-t a Jobbik

A múlt szombati Ferencváros - Újpest mérkőzés szünetében az M4 Sport csatorna az 1 perc híradó nevű műsorában leadta a Fidesz egész kampányvideóját. Ezért a Jobbik közleményben kérte az MTVA szerkesztőségét, hogy az egyenlő tájékoztatás jegyében nekik is adják meg azt a lehetőséget, hogy a hét közbeni BL-mérkőzések szünetében adják le a kampányfilmjüket.

Az ellenzéki párt, az MTVA-nak címzett levelében úgy fogalmazott:

A választási eljárásról szóló törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjával összhangban, tehát az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kérjük, hogy a Jobbik mint jelölő szervezet EP-kampányfilmjét is mutassák be 2019. május 7-én, a 21 órakor kezdődő Liverpool-Barcelona, vagy a 2019. május 8-án, 21 órakor kezdődő Ajax-Tottenham Bajnokok Ligája-elődöntő mérkőzés szünetében!

A Jobbik jelezte, hogyha szükséges még segítséget is biztosít a szerkesztőség számára.

"Ehhez természetesen mindennemű technikai segítségét biztosítunk, így kérjük önöket, hogy tájékoztassanak bennünket, hogy milyen e-mail címre küldhetjük a kampányfilmünket, illetve milyen formátumban tudják azt fogadni."

Kíváncsian várjuk a fejleményeket attól a közmédiától, amelyről általában csak azt tudhatjuk meg, hogy éppen hol kell rettegni a migránsoktól.