Igazi nosztalgiajárművet adott át az önkéntes tűzoltóknak a fideszes képviselő

"Egy jól felszerelt tűzoltófecskendővel gazdagodott a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Nap, mint nap csaknem 7000 állampolgár számíthat a gyors és határozott segítségükre"

– jelentette be a Facebookon Czunyiné dr. Bertalan Judit fideszes parlamenti képviselő.

A korszakos eseményről beszámoló 444.hu emlékeztet: a korszerű jármű nem más, mint egy IFA W50-es tűzoltófecskendő, amit 1965 és 1990 között gyártották Ludwigsfeldében, vagyis az akkori NDK-ban.

Régóta megfigyelhettük, hogy kampány ideje alatt legalább olyan mértékben módosul a politikusok tudatállapota, mint egy csapatnyi középiskolás fiúé a lányok röplabdameccse alatt, de az ősöreg, nosztalgiajárműnek is beillő csoda átadása még a legostobább ökörséget is a lehető legnagyobb csinnadrattával átadó, szalagokat széles vigyorral átvágó politikusok hazájában is kirívóan nagy önbizalomról ad tanúbizonyságot.