Állítólag nukleáris katasztrófával fenyeget a szlovákiai atomerőmű – ugyanúgy csúszik, mint a paksi projekt

Rémisztő hibákról számolt be egy osztrák napilap a Szlovákiában épülő mohi atomerőmű 3-as és 4-es reaktorblokkja kapcsán - írta az atv.hu. Az újságot állítólag egy teljes anonimitást kérő szlovák mérnök kereste meg, aki évekig dolgozott technikusként az erőműnél; „nem tud úgy élni, hogy tud a közvetlen veszélyről, de nem tesz semmit” – ezért, valamint gyermekeire és lelkiismeretére tekintettel „kipakolt”.

A Kronen Zeitung szerint hajmeresztő hibák történhettek, és nukleáris katasztrófával fenyeget a mohi atomerőmű bővítése.

Sokat mondó, hogy a mohi atomerőművet üzemeltető társaság a hét elején az új reaktorblokkok üzembe helyezésének elhalasztását jelentette be.

Szintén a sors furcsa fintora, hogy a napokban emlékezett meg a világ a csernobili katasztrófa 33. évfordulójáról: 1986. április 26-án mindenki számára világossá válhatott, hogy az atomenergia nem biztonságos.

Egyébként Kövér László házelnök tegnap kijelölte az Országgyűlés Gazdasági bizottságát, hogy vitassa meg az LMP határozati javaslatát, amely felbontaná a Paks 2-re vonatkozó orosz-magyar államközi szerződést, másrészt kimondhatná az Országgyűléssel, hogy nincs szükség a paksi bővítésre. Kérdéses persze, hogy mekkora lesz az ökopárt javaslatának támogatottsága, hiszen a Gyurcsány-kormány alatt (2009-ben) 97 százalékos többséggel szavazta meg a magyar parlament a bővítésre való felhatalmazást. Így azok a baloldali politikusok is támogatták Paks 2-t - többek között az MSZP EP-képviselőjelöltjei, Szanyi Tibor és Ujhelyi István, de akár a DK-s Vadai Ágnest is mondhatnánk -, akik most az (egyébként valós) az orosz befolyásra hivatkoznak.

Egyébként szintén a napokban "derült ki", hogy Varga Mihály pénzügyminiszter február végén Moszkvában kiegyezett az oroszokkal a 10 milliárd eurós gigahitel átütemezésről - mivel jelentős csúszásban van a projekt, a törlesztés is később kezdődik.

Jellemző, hogy erről hivatalosan továbbra sem tudhatunk – bár Demeter Márta, az LMP EP-képviselőjelöltje szóban és írásban is kérdezte a kormányt erről több alkalommal is -, csak az mfor.hu-n megjelent névtelen kormányzati szivárogtatás árulkodik a Putyin-Orbán paktum módosításáról.