Kulcson is Orbán strómanján és a balos milliárdoson keresztül gazdagodik Orbán apja

A Fejér megyei Kulcson – nem nagy meglepetésre – ugyancsak a Mészáros Lőrinc vezette konzorcium nyerte el a csatornahálózat fejlesztési munkálatait még 2017 őszén.

A Direkt36 most arról számol be, hogy Orbán Viktor apjának, idősebb Orbán Győzőnek gánti cége, a Dolomit Kft. által gyártott aknagyűrűket építenek be az uniós költségvetési forrásokból finanszírozott beruházásba. Vagyis az Orbán család Mészáros Lőrinc alvállalkozójaként részesedik a közpénzekből.

A tényfeltáró portál emlékeztet, Orbán Viktor korábban, mikor szembesítették azzal, hogy családja állami beruházásokból jut közpénzhez, így felelt:

Meg vagyok lepődve azon, hogy ön azt állítja, hogy van olyan európai uniós projekt, ahol vállalkozóként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az én családomból elindult volna valaki.

Később már azzal hárította a családja gazdagodását firtató kérdéseket, hogy

üzleti kérdésekkel nem foglalkozik.

Az oknyomozó újságírók a kulcsi eset kapcsán is keresték a kormányfőt, aki helyett Havasi Bertalan ugyancsak a fenti fordulattal válaszolt.

Orbán Viktor apja a Dolomit Kft. profitját nem hagyta a cégben: a tavalyi év során 1,29 milliárd forint osztalékhoz jutott.

A felcsúti gázszerelő-oligarcha konzorciumi társa a kulcsi bizniszben is a K&H-botrányból ismert, több gazdasági bűncselekménnyel vádolt baloldali milliárdos, Dunai György cége, az EuroAszfalt Kft. A baloldali milliárdost bőkezűen támogatja az Orbán-kormány, két hónapja számoltunk be arról, hogy az EuroAszfalt 2018. második félévében 63,6 millió forintos támogatást kapott a Varga Mihály vezette Pénzügyminisztériumtól. A tárcától egyébként más baloldali üzletemberek cégei is támogatáshoz jutottak, így például az MSZP–Párbeszéd EP-listáján 5. helyen szereplő Tüttő Kata párjának, Leisztinger Tamásnak a cége is.