Takarítói fizetésért versenyeznek egymással a magyar és román tűzoltók, az osztrákokat meg sem közelítik

Alig több mint 20 ezer forinttal keres többet egy Magyarországon szolgálatot kezdő tűzoltó román társánál, miközben az osztrák kezdőbér többszöröse annak amit ők kapnak.

Korábbi, a tűzoltók kilátástalan helyzetéről, a leszerelésekről és az utánpótlás hiányáról szóló cikkükben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válasza alapján már megírtuk, hogy itthon a beavatkozó tűzoltók átlagilletménye bruttó 270 ezer, egy kezdő tűzoltó illetménye bruttó 230 ezer forint. Ez átlagosan 180 ezer, míg a kezdők esetében 153 ezer forintos nettó kezdőbért jelent havonta.

Ezt követően kíváncsiak voltunk arra is, hogy a magyar tűzoltók anyagi megbecsültsége hogyan viszonyul az osztrák és román fizetésekhez, ezért megkerestük mindkét ország illetékes szervét.

Az Alfahír érdeklődésére Jürgen Schreder, az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztályának attaséja közölte, hogy Ausztriában egy kezdő tűzoltó bruttó 1930 és 2040 euró között keres, ami nettóra átszámítva havonta 1457-1503 euró, vagyis 473 ezer és 488 ezer forint között van. Ráadásul erre még rájöhet az országszerte bevett gyakorlatként működő 13. és 14. havi fizetés is.

Románia esetében a Belügyminisztériumhoz kellett fordulnunk, ők a következő adatokkal szolgáltak: a román tűzoltók átlagos fizetése nettó 1900 és 4900 lej között mozog, ami 129 ezer és 333 ezer forintot jelent havonta. Ha az 1900 lejt vesszük a kezdőbérnek, akkor az azt jelenti, hogy egy magyar tűzoltó román társánál 24 ezer forinttal kereshet többet havi szinten.

Hiány van az egyenruhásokból

Magyarországon a hivatalos statisztika szerint a tűzoltóságok 96 százalékos állományi feltöltöttséggel bírnak, de a lapunknak nyilatkozó szakszervezeti képviselők ezt inkább 15-20 százalékos hiányra teszik.

A rendőrséghez hasonlóan itt is fájó pont, hogy az alacsony fizetéseken túl a kormány 2012-ben elvette a korkedvezményt jelentő szolgálati nyugdíjat, mindez pedig meglátszik az utánpótláson is: nagy a valószínűsége, hogy néhány éven belül rendőrből és tűzoltóból is olyan kevés lesz az országban, amit már a statisztikák sem képesek elfedni.