Kellemetlen volt a Fidesz-sajtónak, hogy jobbikos politikus jótékonykodott, kihagyták a cikkből

Gyakran előfordul, főleg választások környékén, hogy a fideszes képviselők úgy adnak át állami/uniós pénzből összeállított csomagokat, adományokat, mintha az az ő nagyvonalúságuknak köszönhetően jutna el a rászorulókhoz. Csaknem másfél éve például még nem a télapó, hanem a kormánypárti politikusok voltak a tanintézményekben tartott Mikulás-ünnepségek főszereplői; miközben a piros ruhás úriember a sarokban gubbasztott, a fideszesek úgy osztották az ajándékokat, mintha nem lenne holnap.

Egészen ritka, amikor ennek ellenkezője történik meg, de a Mészáros-féle Mediaworkshöz tartozó heol.hu-nak egy igazán szerencsés együttállás keretében ez összejött. Egész egyszerűen elhallgatták, hogy a politikus, aki tevékenyen részt vett egy jótékonysági akcióban, bizony jobbikos. Rig Lajos is csak azért került bele valószínűleg a cikkbe, mert a tárgyakat adományozó svájci idősotthon dolgozója megemlítette.

Nemrég számoltunk be arról, hogy Bükkszenterzsébet épülő idősotthona tízmillió forintnyi adományt kapott Rig Lajos közbenjárásával. A jobbikos politikus kötötte össze a Svájcban élő magyar adományozót a Heves megyei település polgármesterével. Rig Lajos és barátai nemcsak az akció megszervezésében, de a bútorok szállításában is aktívan segédkeztek.

A heol.hu-nak sikerült minden érintettet megszólaltatni, természetesen a jobbikos politikus kivételével. Csak az adományozó nő említi nyilatkozatában, pártállásáról már egy szó sem esik, ami azért is furcsa, mert a kormánypárti képviselőknél általában ezt hangsúlyozzák. A cikkben arra is ügyeltek, hogy a mellékelt fotókon ne legyen felismerhető Rig Lajos, aki az alábbi, mediaworksös írásban is használt képen épp háttal áll.

Valamilyen szempontból érthető ez, hiszen hogy néz ki, hogy miközben a fideszes képviselők saját zsebük tömködésével vannak elfoglalva, az általuk démonizált Jobbik politikusa elvégzi azt a munkát, amiért megválasztották.

A valóság torzításában talán egyetlen egy pozitívum van: legalább nem állították be az egész adományozást kormánypárti sikertörténetnek.