Szükségünk van szuperhősökre?

A DC miért nem tudta úgy meghajtani a mozis biciklit, mint a Marvel?

Egyetlen egy helyen csúsztak meg szerintem: kapkodtak. A Marvel 2005-ben elkezdte tervezni az MCU-t, 2012-re ért be. Amikor már látszott, hogy a Marvelnél épül valami, akkor a DC kapkodni kezdett. Próbálták folytatni a Nolan-i vonalat, de az nem működött annyira. A Nolan-féle sötét tónust próbálták a Supermanre is ráhúzni, az már nem volt jó. Még a Batman vs Supermannel is megpróbálták, ott sem jött be annyira. Produkciós problémák is vannak, egyszerűen nem tudják összetartani a csapatot, kihullanak a színészeik.

Most ugye irányt váltottak, próbálnak humorosabbak, lazábbak, kevésbé komorak és világosabb tónusúak lenni. A Wonder Woman már jól sikerült, az Aquaman szerintem egy borzalmasan bugyuta, de rettenetesen szórakoztató film. Szoktam mondani, hogy a Venom és az Aquaman között az a különbség, hogy Venom tisztában vele, hogy ő gáz. Viccet félretéve, a Shazam! is jó lett szerintem, kezdenek magukra találni. Az univerzumépítés viszont nehéz feladat úgy, hogy elveszítetted Supermant és Batmant, van háromféle Jokered, köztük eredetfilmmel, ráadásul azt a karaktert szerintem nem is kellene humanizálni, de ez egy másik történet. Szóval a DC kapkod, de most már jobbnak tűnik az irány.

Az Endgame csúcspontja és méltó lezárása volt 11 évnek, merre mozdulhat tovább az MCU?

Ott még így is rengeteg alapkő megmaradt. Viszik tovább Doctor Strange történetét, van Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther. A Disney+ több sorozatot is behoz: Wanda és Vízió, Bucky és Sam, Loki. Plusz annyira kitágult a nézőközönségük, hogy most nyithatnak a kevésbé ismert hősök felé is. Összesen több mint ezer karaktere van a Marvelnek, szóval van miből meríteni. Az MCU-nál nagyon okos emberek dolgoznak, szóval jól fogják csinálni szerintem, az más kérdés, hogy a piac meddig bírja, de tíz év még minimum van benne.