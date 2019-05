A Trónok harca úgy dicséri a demokráciát, hogy nem beszél róla

Egyetlen epizód maradt a Trónok harcából, a közönség forrong valamennyi social media felületen az utolsó évad láttán, mi viszont megkerültük ezt az őrületet és történelmi, valamint politológiai megközelítéssel értékeltük a Hét Királyság intézményrendszerének működését és vezetőinek döntéseit. Segítségünk Tóth Csaba politológus, az ELTE adjunktusa és a Republikon Intézet stratégiai igazgatója volt, aki A sci-fi politológiája, a Fantasztikus világok és a közelmúltban megjelent Párhuzamos univerzumok című könyvekben is politológiai szempontrendszer alapján vizsgálta a különböző popkulturális alkotások hatalmi felépítéseit. Interjú.

A deresi csata a sorozattörténelem minden idők legtöbb egyedi tweetjét eredményező epizódja volt, a nézettségi adatokról nem is beszélve. Miért pont a Trónok harca lett az a sorozat, amivel eddig példátlanul széles közönség lélegzik együtt?

Három pontban tudnám ezt összefoglalni. Az első, hogy tényleg nagyon komplex és jól felépített könyvvilágból hozták létre. Nagyon sok film és sorozat akkor szokott igazán jó lenni, ha van mögötte egy izgalmas és összetett világ, ilyen például a Harry Potter, A szolgálólány meséje, vagy akár Az éhezők viadala is. A második ok, hogy egy kicsit reflektál a mai világunkra. Azt szokták mondani a Gyűrűk Ura és a Trónok harca közti különbségek vizsgálatánál, hogy utóbbi nem fekete-fehér, minden karakter és történet végkimenetele bizonytalan, a jóból lehet rossz és fordítva is, ahogy azt az életünk során is tapasztalhatjuk. A Trónok harca a dolgok realizmusával, vagy akár cinizmusával reflektál arra a szellemre, amit a ma felnövekvő generációk átélhetnek. A harmadik a televízióval függ össze, aminek én ugyan nem vagyok szakembere, de az HBO-nak olyan üzleti modellje van, hogy megengedhetik maguknak a minőségi és drága sorozatok gyártását. Ez korábban nem volt jellemző, más modellen alapultak ezek a vállalkozások.