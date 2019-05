Nem politikai cenzúra, hanem szabálytalan hirdetés miatt tiltotta le a Facebook a fideszes médiacég reklámjait

Szűk egy héttel ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks, mely rengeteg hazai sajtóorgánum kiadója, nem hirdetheti tartalmait a Facebookon, miután a közösségi oldal letiltotta őket erről a jogról.

A fideszes sajtó persze rögtön az EP-kampány miatti politikai cenzúrának állította be az esetet, noha valójában nem erről volt szó. A hvg.hu azt írja, a kiadó alatt működtetett számos Facebook-oldalhoz kapcsolt egyik hirdetési fiók működött szabálytalanul, pontosabban megsértették a reklámszabályzatot, ami a valódi pénznyerési lehetőségekről szól.

Csermely Péter, a Mediaworks vezérigazgató-helyettese el is árulta, hogy a szintén hozzájuk tartozó Nemzeti Sport Online (NSO) egyik évek óta futó szolgáltatását jelölték meg a probléma okának, és az ehhez tartozó fiók tiltásával együtt kapott felfüggesztést a többi oldaluk is. Hétfőn viszont a fideszes médiacég közölte, hogy visszakapták facebookos jogosultságaikat, bár arról kisebb ellentmondás van még, hogy minden korlátozást feloldottak-e, mert a Mediaworks szerint mindenhez hozzáférnek, míg a Facebook munkatársa azt állította, hogy a vétkes fiók továbbra is zár alatt marad.

Ez viszont már technikai kérdés, és ennél sokkal fontosabb, hogy nem volt igaz a Facebookkal kapcsolatos összeesküvés-elmélet, és nem politikai cenzúra történt, még ha a kormánypárti megmondóemberek kiélvezve az áldozati műszerepet erről is beszéltek az elmúlt napokban.