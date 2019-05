"Ez már lassan felér az őszödi beszéddel" - ha szükséges, a pénzügyminiszter támogatja a vendégmunkások betelepítését

Az Orbán-kormány elég hosszú ideje vívja szabadságharcát Brüsszel ellen. Néhány éve már a bevándorlás áll a küzdelem középpontjában, ugyanis miniszterelnökünknek állítólag az a meggyőződése, hogy Magyarországra nem kellenek bevándorlók, hanem majd a népességszaporulattal oldjuk meg a gazdaságban és a szociális rendszerben felmerülő emberhiányt. Noha azt továbbra is tagadja, hogy a rengeteg nyugatra vándorolt fiatal nagyrésze már nem fog hazatérni és nem csak a kalandvágy vitte őket külföldre, azt lassan be kell látnia, hogy az összeszerelőüzemekre épülő gazdaságpolitikájához elengedhetetlen az élőerő, ami a kivándorlás és az elöregedő társadalom függvényében egyre kisebb számban áll rendelkezésére. Így eshet meg az a paradoxon, hogy Zalaegerszegen az ukrán vendégmunkásoknak, ha tetszik bevándorlóknak, kormányzati támogatással frissen épített munkáshotel melletti hirdetőoszlop a Fidesz dicsőségét hirdeti, a tiszta lelkű kis Dávidét, aki szembeszállt az országunkat bevándorlók betelepítésével elpusztítani kívánó Góliáttal. Akkor, hogy is van ez?

Éppen sikerült befutnunk a ZalaZone zalaegerszegi járműipari tesztpálya első ütemének átadására, ami valóban egy olyan beruházás, amely kiemelkedik az összeszerelő üzemek sorából. De mint jól tudjuk, egy fecske még nem jelenti, hogy eljött a tavasz. Orbán Viktor azonban már digitális gazdaságot és Ipar 4.0-át vízionált az átadó beszédében, amihez természetesen elengedhetetlen, hogy a megfelelő vezető (értsd ő) üljön a trónon miniszterelnöki bársonyszékben, legalábbis mindaddig, míg hazánkban nem hirdetnek soron kívüli vadászidényt, ahogy Orbán szerint azt éppen Ausztriában tették.

ZalaZone tesztpálya Alfahír

Az impozáns beruházás helyszínéről gyorsan tovább kellett állnunk, miután kitették a sajtósokat, hogy az elit kényelmesen elkölthesse ebédjét és jobban szemügyre vehesse a jövőbe futó tesztpályát. Utunk ezután egy másik fejlesztéshez, a Flex zalaegerszegi üzeméhez vezetett, ahol épp egy hónapja jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy a megyeszékhelyi gyáregység 3 milliárdos iparcsarnok bővítéséhez 769 millió forintnyi vissza nem térítendő közpénztámogatást biztosít a kormány. A sajtótájékoztatón akkor elhangzott, hogy a beruházás révén 100 új, jórészt magasan kvalifikált munkahely jön létre. A nagy munkaerőhiány miatt az azonban kétséges, hogy ezeket az állásokat kik fogják betölteni.

Alfahír

A múlt héten átadott munkáshotelhez érkezve épp egy eltévelyedett sün mentőakciójába csöppentünk bele. A zavarodott kis állat éppen a fideszes bevándorlásellenes plakátot kerülgette, míg a munkások és a járókelők azon tanakodtak, mit lehetne tenni, hogy szegény pára ne váljon a mellettünk futó autóút áldozatává. A munkások magyarul beszéltek, de a helyiek szerint hamarosan már több lesz az ukrán szó a környéken, hiszen a Flexbe már szinte nem is mennek magyarok dolgozni, jönnek helyettük az ukrán bevándorlók, noha ez őket egyáltalán nem zavarja.

„Nem kell különbséget tenni ember és ember között rassz vagy származás alapján. Mindenhol vannak jó és rossz emberek. Azok az ukránok, akik ide jönnek, megérdemlik a rendes körülményeket, ha már a jobb megélhetés reményében hátra hagyják a családjukat”

-mondta el véleményét lapunknak egy helyi asszony, aki a szállóval szembeni lakótelepen él. A helyiek többsége hasonló véleményen volt, azonban a legfurcsább az, hogy a gazdasági bevándorlást ellenző kormány pénzügyminisztere, Varga Mihály is hasonlóképp nyilatkozott a 180 férőhelyes munkásszálló múlt heti átadóján, aminek 600 milliós költségéből 360 milliót a kormány biztosított.

„Nemcsak a belföldi munkaerőről van szó, hanem adott esetben, ha nincs megfelelő magyar munkaerő egy beruházáshoz, egy fejlesztéshez, akkor támogatjuk azt is, hogy akár külföldi munkavállalók munkavállalási engedélyét is biztosítsuk ehhez”

-mondta el az M1 híradójában a miniszter.

Alfahír

Benke Richárd, a Jobbik helyi választókerületi elnöke a párt igazságot hirdető vándorplakátjai előtt elmondta, hogy mennyire álságosnak tartja a kormány hozzáállását a bevándorlás kérdéséhez. Zalaegerszegről és környékéről rengeteg fiatal költözött nyugatra az elmúlt évtizedben, amit csak még inkább megkönnyített számukra az osztrák határ közelsége, így nem is meglepő, hogy ezen a részen alakult ki az egyik legmagasabb munkaerőhiány. Ezt a kormány azonban nem a béremelések ösztönzésével, hanem a közeli Pacsán és Zalaegerszegen is a külföldi (indiai és ukrán) vendégmunkások betelepítésével próbálja megoldani, miközben milliárdokból folytat bevándorláselleni kampányt az országban.

Alfahír

Mindeközben azt sem tartja jó üzenetnek, hogy míg a helyi fiatalok is alig tudják kifizetni a megfelelő minőségű albérleteket, addig a külföldi munkásoknak elképesztő minőségű szállókat hoznak létre.

„Függetlenül attól, hogy a kormány mit plakátol ki és mit próbál meg üzenni a magyar választópolgároknak, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint több mint 86 ezer bevándorló érkezett az elmúlt években Magyarországra"

-mondta Benke, aki szerint

"ez már nagyobb probléma, mint annak idején az őszödi beszéd, csak egyszerűen valamiért még nem érte el az emberek ingerküszöbét. De talán egyszer a magyar emberek is ráébrednek, hogy amit kiplakátolnak az nem hogy köszönőviszonyban sincs a valósággal, de szöges ellentéte, amit a kormány mond.”