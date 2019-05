Alvilág, bűnözés, mágia, boszorkányság és erotika az idei Régészet Napján

Noha a régészet egy elég pepecselős munka, és legtöbb esetben nem is az izgalmakról szól, az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Régészet Napja a szakma egy különleges oldalát kínálja a látogatóknak, méghozzá a múlt "sötét" oldalát.

A látogatók május 24-én, pénteken és május 25-én, szombaton is számtalan, sokszor éjszakába nyúló izgalmas programon vehetnek részt, amik az alvilág, a bűnözés a mágia, a boszorkányság, az erotika, vagy épp a háború és az erőszak története köré csoportosulnak.

Egy igazán különleges központi eseménnyel is készülnek a szervezők: május 24-én 15 órától a Régészet Napja látogatói tekinthetik meg először a Budai Várnegyedben “Az első bástya – Pop-up kiállítás egy erődítmény rejtett kincseiről két helyszínen” című régészeti kiállítást, mely a Várkapitányság Nonprofit Zrt. és a Budapesti Történeti Múzeum együttműködésében valósult meg. Az október 31-ig látogatható pop-up kiállításon a látogatók bejárhatják a Táncsics Mihály utca 9. szám alatt található, Magyarországon egyedülálló erődítményt, illetve az Erdélyi bástya feltárt helyszínét, megismerve annak gazdag leletanyagát. A Régészet Napja alkalmából péntek délután és szombaton egész nap kézműves foglalkozások és tárlatvezetés várják a látogatókat.

Az ELTE Múzeum körúti campusán egy bronzkori halotti máglya rekonstrukciójával, a letűnt civilizációk túlvilággal kapcsolatos hiedelmeivel, rejtélyes kora középkori tömegsírokkal és az őskőkori barlangok titokzatos világával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az előadások mellett népszerű gyerekprogramokkal: kerámia- és állat(csont)simogatóval, régészeti homokozóval és drón-bemutatóval is várják a családokat.

A 16. században, 13. századi alapokra épült Erdélyi bástya feltárt része köré épített régészeti sétány a budai Várba 2019. május 23-án. MTI/Szigetváry Zsolt

De nemcsak a főváros, hanem a vidék is kínál érdekességeket. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban például egy előadás keretében mutatják be a háborúk és az erőszak régészeti nyomait, de az érdeklődők a Fürjesi úton zajló ásatásra is ellátogathatnak, hogy a halállal és a túlvilággal kapcsolatos félelmeikkel szembenézzenek.

A pécsi Janus Pannonius Múzeumban a Kertváros területén feltárt avar kori temető különleges és titokzatos „varázslósírjairól” tudhatunk meg hátborzongató részleteket, míg a dunaújvárosi Intercisa Múzeumban többek között az emberi csontvázzal és a római kori mágiával köthetünk életre szóló barátságot.

A szolnokiak, a Damjanich János Múzeum bronzkincsekkel foglalkozó kiállításán három rejtélyes témában kaphatnak tárlatvezetést, és megismerkedhetnek a fegyverek és ékszerek elrejtésének titkaival. Egy kerekasztal-beszélgetés keretében pedig lehetőségük lesz első kézből informálódni a fémkereső műszer használatának törvényi szabályozásairól, illetve arról, hogy hogyan lehet a régészekkel együttműködve hódolni ennek a hobbinak. A múzeum díszudvara mindeközben egy egész napra valódi bronzöntő-műhellyé alakul, a szemfüles látogatók pedig a múzeum kiállításaiban elrejtett „kakukktojások” gyűjtésére is vállalkozhatnak.

A miskolci Herman Ottó Múzeum egy interaktív „Egyéjszakás kaland”-ra várja az érdeklődőket, melynek során régészek segítségével ismerkedhetnek meg múltunk sötét titkaival, pajzán történeteivel, véres mindennapjaival. A múzeum gyűjteményének legpikánsabb leleteit régészeti „peep show” során leshetik meg, de bepillantást nyerhetnek egy tömegsír feltárásának nyers valóságába is.

Ha szeretné megtudni, hol található az Önhöz legközelebbi rendezvény, a regeszetnapja.hu-n lehet tovább kutakodni.