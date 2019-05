Havi többszázezrekért bérelhették autóikat Rogánék, így a vagyonnyilatkozatba sem kerültek bele

Rogán Antal és felesége már a kormányváltás előtt nem sokkal tartós bérléssel juthatott luxusjárművekhez, és ezt a meglehetősen drága életmódot folytathatták tovább éveken keresztül. A Direkt36 oknyomozó cikke szerint a Rogán-házaspár autónként 250-500 ezer forintot is költhetett a magánszemélyek számára nem éppen előnyös bérleti formára.

Azt írják, hogy Rogán és felesége 2008-tól kezdve több olyan nagy értékű autót is használt, amelyek üzembentartója a Mercarius Flottakezelő Kft. volt. A nyomozás során beszerzett dokumentumok - az autókkal kapcsolatos iratok, például számlák - szerint ezek közé tartozott egy gyorshajtáson kapott, az Audi csúcsteljesítményű modelljei közé tartozó A6-os, és egy szintén Audi márkájú Q5-ös városi terepjáró is.

A politikus a vagyonnyilatkozatába ezeket a kocsikat nem írta be.

A Direkt36 által begyűjtött piaci információk szerint a havidíjak több százezer forinttal is eltérhetnek egymástól: például egy Q5-ös esetén a bruttó havi díj 250 ezer, de akár 500 ezer forint is lehet. Ráadásul az ilyen tartós autóbérletek indulásánál előfordulhatnak nagyobb egyedi tételek is – teszik hozzá, megjegyezve, hogy

Rogán feleségének a flottakezelő cég 4 millió forintról állított ki számlát a Q5-ös első bérleti díjának egyik részéről.

A luxusautók bérlése azért is érdekes, mert összevetve Rogán Antal korábbi luxusbotrányait –emlékezzünk csak a több százezres táskájára- azzal, hogy például hivatalosan 2009-2013 között „csupán” 595 ezer és 1,27 millió forint között keresett havonta, felesége pedig nem dolgozott, viszonylag nehéz elképzelni, hogy ez a pénz elég volt feltűnően fényűző életmódjuk finanszírozására, melyben csak autóbérlésre elmehetett havi legalább félmillió forint.

Az autókat kínáló Mercariusról a cikk szerint annyit tudni, hogy az elmúlt években több jelentős állami tendert is elnyert, és többek között milliárdos megbízásokat kapott az MVM-től, a MÁV-tól és a paksi bővítésért felelős állami vállalattól is.