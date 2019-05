Jobbikos javaslatra kerül Lukács György helyére Szent István szobra a XIII. kerületben

A XIII. kerületi Szent István parkba tervezett, az államalapító királyt ábrázoló szobor elhelyezéséről dönthet a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdán, az ülésre benyújtott javaslat szerint a tér déli részén novemberben állítanák fel Harmath István szobrászművész egész alakos alkotását - adja hírül az MTI.

A Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes jegyezte előterjesztésben az olvasható: Harmath István pályamunkájában "közhelyszerű sémáktól mentes érzékenységgel, mégis egyfajta józan tárgyilagossággal ábrázolja Szent István határozott alakját".

Államalapító királyunk szobra Lukács György alakja helyére kerül. A kommunista filozófus a Tanácsköztársaság népbiztosa és komisszárja volt, 1919 májusában Poroszlón a hadi kudarcok miatt nyolc vöröskatona kivégzésére adott személyesen parancsot.

A cserét 2016 őszén kezdeményezte Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő és Magvasi Adrián, a párt XIII. kerületi elnöke. Október 22-i sajtótájékoztatójukon vörös sállal fedték el a Lukács-szobor szemét, hogy ezzel gesztussal illusztrálják azt a "vörös hályogot, amely a magyar társadalom és politika szemére nőtt." Emlékeztettek, hogy Lukács azon kevesek közé tartozott, akik mindhárom magyarországi kommunista rendszerben szerepet vállaltak, a Tanácsköztársaság alatt nyolc embert végeztetett ki, a Rákosi-rendszerben ünnepelt ideológus volt, és fenntartásokkal ugyan, de támogatta a Kádár-rezsimet is.

A filozófust baloldali hívei azzal szokták megvédeni, hogy bár valóban kommunista volt, de emellett világhírű tudós is. Ez egyébként vitathatatlan tény. Lukács bírálói ugyanakkor hozzáteszik, hogy rendszeresen arra használta fel elismertségét, hogy a bolsevik diktatúrát fényezze a nemzetközi közvéleményben. Így látta ezt Faludy György is, aki egy ötvenes években született versében így ír Lukács Györgyről:



"krokodilbőröddel, nyúlszíveddel,

nagy állásoddal, európai

híreddel, befolyásoddal s főként

jellemeddel, szalonképessé tetted

az alávalóságot"



(...)



"Hány kínos ügy jut az ember eszébe,

ha rád gondol! Vicsorgó pártfogóid

kihasználnak, amíg szolgálod őket,

s nem csak itthon. A hódoltság nyugatra

néző kirakatában a vörösre

kivilágított lopótök te vagy:

te vagy a boldog, bölcs öreg; te vagy

az intellektus inkarnációja,

az értelmiség atyja, ki fülébe

pufajkákat tömött, nehogy Sztálin

mészárlásainak hírét vehesse;

a nagy tudós s egyetlen exportcikkünk

nyugat felé, a pulykákon kívül.

Téged küldenek, mint propagandistát

nyugatra a párt urai, s te futsz.

A feleséged nem kísérhet el,

nehogy meglógj. Ez téged nem zavar;

nyilván államvédelmi szerveink

éberségét látod még ebben is.

Ha Svájcba mégy, Párizsba, Milánóba:

a balpárti tömeg már vár reád.

Előadást tartasz. A helybeli

kommunisták hátrább állnak ilyenkor,

s a naívakat engedik előre.

Dübörgő taps. Feltűnsz a dobogón.

Megvallom, hogy már-már csodállak érte,

amiért ilyenkor a valóságot

– szegénységünket, rabságunkat, szörnyű

sorsunkat és a reménytelenséget –

ilyen tökéletesen elfelejted.

Magas nívójú előadást tartasz,

s közben, ügyesen s nem mellékesen,

megemlíted, hogyan virágzik nálunk

az irodalom, milyen szabadok

és boldogak vagyunk. Majd ott hajlongasz

– félig Liszt Ferenc, félig naspolya –

s ragyogsz, mert győztél. Ott dögöljenek meg

a társutas csibészek, az egész

nyugati csürhe, mely pártodtól vár

hatalmat s agyvelőt. Sajnálni csak

a fiatalokat kell, kik rajongva

figyelnek, elhiszik minden szavad,

ők, kik a tőkés kloákák bűzét

jól ismerik, de még a kommunista

szennycsatornát nem szagolták soha.

Tapsolnak. És te, míg minket elárulsz,

őket egy életre megmérgezed."



(Faludy György: Levél Lukács Györgyhöz - részlet)

A Fővárosi Közgyűlés 2017. január 25-i ülésén döntött Tokody Marcell jobbikos képviselő javaslatára, hogy lebontják Lukács György filozófus, kommunista politikus szobrát a Szent István parkban, ahol helyet kap majd egy az államalapító Szent István királyról készült alkotás.

A Budapest Galéria nyílt, országos pályázatot írt ki az alkotás létrehozására. A pályázatra 19 pályamű érkezett be.

Lukács György szobrát 2017. március 28-án vitték el a Szent István parkból.

A Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésére benyújtott javaslathoz mellékelt bírálóbizottsági jegyzőkönyv szerint novemberben avathatják fel a Szent Istvánt ábrázoló szobrot.