A Trónok harcában kinevették a demokráciát, a Jobbik szerint Te ne hagyd ugyanezt a fideszes nagyuraknak

A Trónok harca befejező részének egyik jelenetét osztotta meg Brenner Koloman országgyűlési képviselő, a Jobbik EP-képviselőjelöltje. Ebben a történet egyik szereplője, Samwell Tarly felveti, hogy nemcsak a nagyuraknak, hanem Westeros népének is lehetőséget kellene biztosítani a döntésre: ki legyen a Hét Királyság új királya.

Tarly javaslatát először döbbent csend követi, majd hangos nevetésben törnek ki a nagyurak, az egyik meg is jegyzi: „Esetleg a kutyáknak is szavazati jogot kellene adni.” Egy másik meg hozzáteszi: „Megkérdezem a lovamat.”

Brenner Koloman szerint ne hagyjuk, hogy a fideszes nagyurak is kinevessenek minket.

„Magam is nagy kedvelője vagyok a Trónok harcának, a felemás befejezés ellenére is. A videóban látható jelenet sajnos remekül tükrözi a hazai viszonyokat, viszont nekünk most esélyünk van ez ellen tenni! Holnap menjünk el szavazni és támogassuk a legerősebb ellenzéki pártot, a Jobbikot!”