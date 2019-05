A hétvégén is hívható a Választási Információs Szolgálat

Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választása idején is hívható a Választási Információs Szolgálat (VISZ) tájékoztató vonala, a választók a vasárnapi voksolással kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ.

A választási eljárási törvény a választási irodák - így a Nemzeti Választási Iroda - kötelező feladatává teszi a választópolgárok tájékoztatását, ennek egyik formája a választási információs szolgálatok működtetése.

A választási információs szolgálat segít az érdeklődőknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. Tájékoztatják a hozzájuk forduló választópolgárokat, jelölőszervezeteket az EP-választásra vonatkozó jogszabályokról, a választójog gyakorlásához szükséges információkat adnak. Tájékoztatást adnak továbbá a választási eljárásban közreműködő szervekről és a jogorvoslati lehetőségekről.

A helyi VISZ-ek címét és egyéb elérhetőségeit közzéteszik az NVI honlapján.

Az Alkotmány utcai központi Választási Információs Szolgálatnál a 06-1-795-3310-as telefonszámon fogadják a hívásokat a szavazás napján reggel 6-tól legalább este 7 óráig.

Eddig jórészt a határon túl élő magyar állampolgárok választási regisztrációjának lehetőségéről, az átjelentkezésről és a külképviseleti szavazásról érdeklődtek a szolgálatnál, de vasárnaptól már inkább arról érdeklődnek majd feltehetően a választók, hogy hol, melyik szavazókörben adhatják le voksukat.

A központi VISZ munkatársait az NVI Alkotmány utcai épületében személyesen is megkereshetik azok, akiknek kérdésük van a választással kapcsolatban. Az NVI választási információs szolgálata elektronikus leveleket is fogad a visz [at] nvi.hu e-mail-címen.

