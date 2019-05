Monaco: Hamilton szűken verte Bottast, Leclerc időmérőjét elrontotta a Ferrari

A harmadik szabadedzésen történt baleset után összerakták Vettel autóját a monacói időmérőre, a német meg is köszönte a csapatrádióban a munkát.

A Q1 a Ferrariról szólt, de nem pozitív értelemben.

Vettel nagyjából három perccel a vége előtt a bal hátsóval eltalálta a falat, ezután a boxba hajtott, ekkor a 11. helyen állt, viszont hamar kiesőhelyre került. A négyszeres világbajnok ezért kijött még egy körre, amivel az első helyre ugrott, viszont pont csapattársa, Leclerc szorult ki a legjobb 15-ből.

A monacói érthetően dühös volt, valószínűleg a Ferrari stratégái komoly hibát követtek el, amikor azt hitték, hogy már megvan a továbbjutás.

A Q1 kiesői: Leclerc, Pérez, Stroll, Russell, Kubica.

A Q2-ben Bottas körrekorddal jelezte, hogy ma is számolni kell vele. Sokáig úgy tűnt, hogy a finn ezzel be is húzza az első helyet, de Verstapen az utolsó percekben tizeden belüli különbséggel megelőzte. A Q2 kiesői: Hülkenberg, Norris, Grosjean, Räikkönen, Giovinazzi.

Bottas óriási pályacsúccsal nyitotta a Q3-at, Verstappen közel négy, Vettel már hét tizedre volt tőle, miközben Hamilton hibázott az első körén, második próbálkozásra bő két tizedre volt finn csapattársától.

A Q3 legvégén Hamilton 86 ezreddel hozta el a pole pozíciót Bottas elől, aki már nem tudott javítani, a további sorrend: Verstappen, Vettel, Gasly, Magnussen, Ricciardo, Kvyat, Sainz, Albon.