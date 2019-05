Heteken belül Garancsi Istváné lehet az Újpest FC

Lapunk értesülései szerint elkezdődtek a tárgyalások Orbán Viktor bizalmasa, Garancsi István és az Újpest belga tulajdonosa, Roderick Duchatelet között. Mint ismert a Magyar Idők Nemzet megkeresésére a belga üzletember még áprilisban úgy nyilatkozott, hogy 20 millió euróért (6,4 milliárd forintért) válna meg a klubtól.

Garancsi István jelenleg a Mol Vidi FC mellett a Market Zrt. nevű cég tulajdonosa, amely többek között az vizes-vb-re szánt létesítményeket is építette. Mindezen felül kiváló kapcsolatokat ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel. Most információink szerint tárgyalásokat kezdett Roderick Duchatelet elnökkel az Újpest FC megvételéről.

A szabályok szerint ugyanabban a bajnoki osztályban egy személy vagy gazdasági társaság birtokában nem lehet több klub. Tehát, az üzlet létrejötte esetén Garancsinak meg kellene válnia a Viditől. Ez esetben tehát párhuzamosan két ügylet valósulhat meg:

az Újpest FC adásvételével lényegében egy időben a jelenlegi névszponzor, a Mol a Vidi FC-nél tulajdonossá válna.

A klub hamarosan nevet is változtat, ugyanis Július 1-től MOL Fehérvár FC néven folytatja a labdarúgó OTP Bank Ligában tavaly bajnok, idén ezüstérmes MOL Vidi FC.

Roderick Duchatelet 2011 óta az Újpest többségi tulajdonosa. Azóta többen is próbálkoztak az Újpest megvásárlásával, de a belga üzletember eddig minden esetben visszautasította az ajánlatot. Áprilisban ugyanakkor a kormányközeli Magyar Nemzet megkeresésére úgy reagált, hogy

Nem hiszem, hogy nyár előtt erre sor kerülne. Egyre többen érdeklődnek az Újpest FC megvétele iránt. Mi több, az elmúlt három évben folyamatosan tárgyalok különböző partnerekkel, akik megvennék a klubot. Az Újpest nagyon nagy név a futball történetében

A tárgyalások miatt, állítólag a klub ideiglenesen felfüggesztette az új játékosokkal való tárgyalásokat is a most kezdődő átigazolási szezonban. Új fejlemény lehet az is, hogy szerdán a Kúria előtt fogják tárgyalni, hogy jogszerű volt-e a belga tulajdonos által lecserélt címer. Ha a Kúria szerint nem volt jogos a címerváltás, akkor a klubnak ismét a régi címert kellene használnia.

A kormány terjezkedése egyébként az NB1-ben nem egyedülálló, a legtöbb első, illetve másodosztályú együttesnél kormánypárti cégek és politikusok gyakorolják a többségi tulajdonjogot. A tavasz folyamán a George F. Hemminhway által írányított Budapest Honvédot is felvárosolta a kormányhoz közel álló Metalcom Zrt. A cégcsoport mögött Bozó Zoltán vállalkozó áll, aki egyébként 2014-ben volt a Fidesz szentesi polgármesterjelöltje volt, és tagja a Csongrád megyei választmányának.