Sneider Tamás: üzenjen a kormánynak mindenki, aki fejlődést és békét akar

A Jobbik elnöke, Sneider Tamás Facebook-posztjában szedte össze azokat a társadalmi csoportokat, akiktől elvárható lenne, hogy május 26-án szavazatukkal üzenjenek annak az Orbán-kormánynak, amely nemcsak az egészségügyet tette tönkre, és eltette a 3000 milliárdos magánnyugdíj-vagyont, de még a bevándorlás kapcsán is hazudott a magyaroknak.

"Üzenjünk Brüsszelnek!" - olvasható a kormányzati plakátokon a felhívás, amely azt a hamis képet sugallja, mintha a gazdag, sok esetben nemzetközi körözés alatt álló migránsokat nem Orbán Viktor és kormánya telepítené be Magyarországra. Mintha az FBI által körözött Ghaith Pharaon nem is az Országház karzatjáról tapsolta volna a magyar miniszterelnököt, a hazájában letöltött börtönbüntetésre ítélt korábbi macedón miniszterelnök, a korrupt politikusbűnöző Nikola Gruevszki pedig Brüsszelben "shoppingolna" önfeledten, nem pedig a budapesti Váci utcában. Aztán üzennünk kéne a legrégebbi keresztény államisággal rendelkező örményeknek, hogy a baltás gyilkost nem mi, magyarok, hanem Orbán Viktor adta ki az azerieknek, hogy hazájában másnap szabadon engedjék. Üzenjünk Brüsszelnek, de üzenjünk Magyarország jelenlegi kormányának is! Nem tűnhet el nyomtalanul a 3000 milliárdos magánnyugdíjpénztár vagyon, továbbá nem felejtettük el az egyéni számlák létrehozásával kapcsolatos kormányzati ígéretet! Hogy azt szeretnénk, ne épülhessenek stadionok és kisvasutak, amíg a kórházakban földön fekszenek édesanyák, penészesek a falak a tüdőgondozókban, műtétek helyett amputálnak, a Blahán pedig évről-évre hosszabb sorok állnak az ingyen ételért.

Üzenjünk, hogy a politikusok családtagjai nevére megvásárolt kastélyokkal és kúriákkal szemben tömegek lakhatása nincs megnyugtatóan megoldva. Hogy az albérletárak dinamikusabban emelkednek, mint a munkabérek, és tízezrek dolgoznak robotként önmagában azért, hogy ne kerüljenek az utcára, és tudjanak mit enni. Üzenjük meg, aki munkabért szeretne, annak dolgoznia is kell! Ma Magyarországon következmények nélkül maradhatnak távol a kormányzati frakciók tagjai a devizahitelesek megmentéséről szóló vitanapról, miközben mást az igazolatlan munkahelyi távollét miatt elbocsátanak az állásából. Ma mindannyiunk közös megtakarításából építenek Horvátországban stadiont, Vietnámban kórházat, Mexikóban templomot, miközben ehhez nem kérték a magyar emberek felhatalmazását, a magyar adóforintok külföldre vándorlásának sorsát pedig nincs, aki ellenőrizze. Üzenjünk, hogy az EU-s források nekünk, mindannyiunknak járnak, azokat nem sajátíthatja ki Orbán Viktor családja és haveri köre! Hogy állítsák le az évi 90 milliárdból működő MTVA megszállását, hazugsággyárként működtetését! Üzenjünk, hogy ne használják tovább pártcélokra az Állami Számvevőszéket és az ügyészséget! Hogy magyarázatot követelünk a benzinárak - az olaj világpiaci árának csökkenése ellenére történő - emelkedése miatt!

Most üzenjen a főiskolai/egyetemi hallgató és a nyugdíjas, a tanár, az orvos, a rendőr, a tűzoltó, a mentős, a kétkezi munkából élő és a szellemi szabadfoglalkozású, a külföldre kényszerült, és az is, aki menne, de annyi pénzt nem tud összeszedni, amivel elindulhat. Üzenjen mindenki, aki a mesterségesen felkorbácsolt indulatok és kormányzati szintről vezényelt gyűlölködés helyett méltányosságra, fejlődésre, tiszteleten alapuló párbeszédre és békére vágyik. Május 26-án európai képviselőket választ Magyarország. Üzenjünk a kormánynak és az egységes Európának a Jobbik EP-listájának támogatásával!