Orbán átnyergelt az olasz-modellre, mert az osztrák megszűnt

Vasárnap délelőtt adta le a szavazatát Orbán Viktor, aki újságírói kérdésekre is válaszolt – írta meg a 444.hu.

A részvételi arány kapcsán azt mondta, szerinte magasabb lesz, mint a korábbi EP-választásokon, mert most már van ebben tapasztalatuk a magyaroknak, illetve 2014 óta nagyot változott a világ, migránsválság rázta meg a kontinenst. Azt is elmondta: a listás szavazás miatt most világosak lesznek a politikai erőviszonyok, ennek belpolitikai jelentősége is van.

„Nagyon szeretném, ha hosszú éveken keresztül hivatkozhatnánk arra a választási eredményre, amelyet ma érünk el”

- tette hozzá az MTI szerint.

A Strache-botrány miatt is kérdezték a kormányfőt, aki korábban az osztrák modellt méltatta és ajánlotta, az újságírói kérdésre most viszont már azt válaszolta, hogy „az olaszra nyergelt” át.

„Miért, mi a baj az osztrákkal” - kérdeztek vissza.

„Az most megszűnt” - tette hozzá Orbán.

Külföldi újságírók arról érdeklődtek, hogy elfogadja-e a Fidesz a populista pártcsaládot alapító Matteo Salvini ajánlatát. Orbán erre az mondta: a bevándorlás ügye megváltoztatja az erőviszonyokat Európában, de hogy ki kivel áll össze, az a jövő nagy kérdése.