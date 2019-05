A brit pénzügyminiszter szerint May utódjának sem lesz könnyebb dolga

A brit pénzügyminiszter szerint Theresa May távozó miniszterelnök utódja aligha tudná kivezetni az Egyesült Királyságot az Európai Unióból a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodás nélkül a parlament akarata ellenében – írja az MTI összefoglalója.

Philip Hammond a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában feltűnően erőteljes megfogalmazásokkal intette May majdani utódját a rendezetlen Brexit elkerülésére. Kijelentette: a londoni alsóház nagyon egyértelmű szavazással adta értésre, hogy nem támogatja a megállapodás nélküli Brexitet.

„Parlamenti demokráciában élünk, és egy olyan miniszterelnök, aki nem vesz tudomást a parlamentről, nem számolhat azzal, hogy hosszú ideig a posztján marad”

- figyelmeztette az utódjelölteket a brit pénzügyi tárca vezetője.

Theresa May pénteken jelentette be, hogy június 7-én távozik tisztségéből. Vasárnapig nyolcan jelezték, hogy indulnak az utódválasztási versenyben, és közülük többen is kifejezték hajlandóságukat a megállapodás nélküli Brexitre.