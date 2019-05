Elolvashatja magyarul is, hogyan pusztít(hat) el minket a klímaváltozás

A Fridays For Future Magyarország osztotta meg a Facebook-oldalán, hogy lefordították magyarra, és elérhetővé tették mindenki számára Jem Bendell klímaváltozásról írt tanulmányát. A tudományos igényességű művet "Mélyadaptáció: Útmutató az éghajlati tragédiához" címmel tavaly publikálták, és nem olyan régen a 444.hu írt róla egy hosszabb összefoglalót.

Ahogy a portál cikkében - amely egyébként a tanulmány utóéletével is foglalkozik - is írták, Jem Bendell a brit University of Cumbria kutatója, több mint 20 éve foglalkozik fenntarthatósági tanulmányokkal, és többek között ilyen érzékletes képekkel dolgozik:

"A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján fel kell készülnünk a klímaváltozás egy olyan bomlasztó és irányíthatatlan szintjére, amely éhezést, pusztítást, migrációt, járványokat és háborúkat hoz magával.

Nem tudjuk biztosan, hogy a klímaváltozás hatásai mennyire lesznek felforgatóak, vagy hogy hol fogja leginkább kifejteni hatását, főleg mivel a gazdasági és társadalmi rendszerek összetett módon fognak reagálni. De egyre több bizonyíték van arra, hogy ezek a hatások már a mi életünk, a mi társadalmaink számára is katasztrofálisak lesznek. Azok a viselkedési normáink, melyeket 'civilizációnak' nevezünk, elfajzhatnak. Amikor elgondolkozunk ezeken a lehetőségeken, könnyen absztraktnak tűnhetnek. A szavak, melyekkel az előző bekezdést zártam, ösztönösen úgy tűnhetnek, mintha egy olyan helyzetet írnánk le, melyet a tévében vagy a neten látva sajnálkozva nézünk.

De amikor éhezésről, pusztításról, migrációról, járványokról és háborúról beszélek, a te életedre értem ezeket. Amikor elmegy az áram, hamarosan víz sem jön majd a csapból. Amikor a szomszédaidon fog múlni, hogy jutsz-e élelemhez és egy kis meleghez. Alultáplált leszel. Nem fogod tudni, hogy menj vagy maradj. Attól fogsz félni, hogy erőszakos halált halsz, még mielőtt éhen halnál.”

A tanulmány 36 oldalas, olvassa el Ön is - nemcsak kormánypárti politikusok figyelmébe ajánljuk.