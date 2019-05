Tarlós István a baleset után: meg kell vizsgálni, hogy jó helyen vannak-e a szállodahajók

Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók a belvárosban, ezt az állandó belvárosi jelenlétét az érintett társaságok bevonásával érdemes áttárgyalni - közölte Tarlós István főpolgármester az Index-szel. Mint elmondta, Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel egyeztet az ügyben, hogy közösen találjanak megoldást.

Sőt, még arra is kitért, hogy bár megérti az üzleti szempontokat, hogy kedvező a frekventált részeken horgonyozni, de a forgalom miatt, és hajózási biztonsági szempontokból sem biztos, hogy ez egy jó gyakorlat, ezért elképzelhető, hogy ezeket a kikötőket kijjebb kell helyezni.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Hableány nem a BKV tulajdona volt, igaz korábban eseti alkalommal bérbe vették. A BKV-hajók azonban nem közlekedhetnek éjszaka. Tarlós közölte azt is, hogy napirenden van a BKV kishajó-hajóflottájának fejlesztése, megújítása is.