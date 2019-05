Török Gábor a Magyar Hangnak: a DK a szocialisták, a Momentum a szabad demokraták utódja

Az EP-választást értékelve Török Gábor politikai elemző interjút adott a Magyar Hangnak, azt mondta: egy európai parlamenti választás eredményéből túlzás lenne messzemenő következtetéseket levonni, mégis érdekes az a mintázat, amit a mostani választás mutat.

„Mintha a megszűnőben lévő centrális erőtér helyén valami olyasmi bontakozna ki, amit már jól ismerünk: a kétezres éveket jellemző kétosztatú tér”

- vélekedett az elemző a Demokratikus Koalíció és a Momentum előretörésére utalva. Hozzátette: lényegesen aszimmetrikusabb formában, jelentős Fidesz-dominancia mellett, de hasonlóan, hasonló törésvonalak, beszédmódok és témák mentén.

„Talán nem túl nagy bátorság a DK-ban felfedezni a szocialisták, a Momentumban pedig a szabad demokraták utódjait, akik ha tovább erősödnek, és uralni tudják a baloldalt, valóban visszaállíthatják a magyar politikát korábban meghatározó bal-jobb világot”

- jelentette ki Török Gábor.

A DK előretörésének aránya meglepte az elemzőt, bár szerinte a kutatások jól mutatták a tendenciát. Úgy látja, hogy

a szavazók azokat büntették, akiknek nem volt azonosítható vezetőjük, egyértelmű identitásuk, érhető mondanivalójuk és talán a legfontosabb, világos megbízható karakterük.

A választás legnagyobb vesztesének a Jobbikot tartja, megjegyezte:

az a párt, amelyik egy közel 20 százalékos választási eredményt képes hatalmas bukásnak értékelni, pártelnökét elveszteni, belső válságba süllyedni, nem nagyon csodálkozhat, ha legközelebb a 6 százalékot is alig ugorja meg.

Török Gábor nem tartja kizártnak, hogy az őszi önkormányzati választásra már tető alá hozott ellenzéki megállapodások boruljanak, bár úgy gondolja, akinek hosszú távú tervei vannak az ellenzéki oldalon, az tudja, hogy egyrészt az ellenzéken belüli erőviszonyok könnyen változhatnak, másrészt pedig többségi választási rendszerekben csak akkor van esély a győzelemre, ha nem egymás ellen politizálnak.

„Az ellenzék számára az önkormányzati választás kulcsfontosságú: ez az egyetlen esélye, hogy 2022-ig legalább valamennyire csökkenteni tudja a Fidesz erőforrásfölényét”

- érvelt az elemző.

A Magyar Hang emlékeztetett rá, hogy a Fideszt, a DK-t és az MSZP-P-t a szavazni hajlandók mintegy 75 százaléka támogatta, ehhez jön a Momentum majdnem 10 százaléka, majd a lap a következő kérdéseket tette fel: „Akik egyikből sem kérnek, azoknak marad az apátia? Nem létezik a Fidesszel szemben kritikus konzervatív réteg?”

Török Gábor szerint kritikus konzervatív réteg van, kritikus tömeg nincs, de ami leginkább nincs: kínálat. Hozzátette: a politikában is igaz, hogy ami nem szerepel az étlapon, azt nem lehet rendelni.

„Szavazóként én is könnyebb helyzetben lennék, ha a jobboldalon választható alternatíva lenne egy mérsékelt konzervatív-liberális párt – nem a baloldal által annak nevezett, hanem valóban ebbe a világba tartozó politikai vezetőkkel”

- mondta az elemző, aki azt is hozzáfűzte: ilyen azonban nincs, és nem is látszik, hogy honnan lehetne.

Tegnapi cikkünkben az EP-választás kapcsán azt írtuk: újra kell gondolni az irányvonalakat, a célokat, kijelölni más értékjelzőket, mert azoknak a szavazóknak, akik még emlékeznek arra, hogy 2010 előtt miért akarták leváltani a kormányt: nem elfogadható alternatíva Gyurcsány Ferenc, mint ahogy az újabb baloldali és liberális kísérletek sem kielégítő politikai válaszok a Fidesz ellenében. újra kell gondolni az irányvonalakat, a célokat, kijelölni más értékjelzőket, mert azoknak a szavazóknak, akik még emlékeznek arra, hogy 2010 előtt miért akarták leváltani a kormányt: nem elfogadható alternatíva Gyurcsány Ferenc, mint ahogy az újabb baloldali és liberális kísérletek sem kielégítő politikai válaszok a Fidesz ellenében.

A Momentumra is kitért, aminek valóban ez a választás volt a momentuma: a csalódott ellenzéki szavazók egy jelentős része most bennük szeretné látni a reményt, de korábban az LMP is volt már ebben a pozícióban, illetve egy időben a fiatalok között a Jobbik is, most a Momentumon a sor.

Török Gábor úgy véli, ügyes kampányt vitt a párt, fiatal politikusaik vannak, a mondanivalójuk pedig egyelőre homályos ahhoz, hogy mindenki azt lássa bennük, amit éppen szeretne. „Nyilván később ennyi már nem lesz elég” - jegyezte meg.

A Fidesz kapcsán elmondta, amíg Orbán Viktor azzal a szupererővel, amellyel 2,5-3 millió szavazó gondolkodását és viselkedését jelentős mértékben befolyásolni tudja, az ellenzék legfeljebb annyit tehet, hogy a másik, körülbelül ugyanekkora szavazótábort az eddigieknél lényegesen hatékonyabban gyűjti egybe a választásokon.

Török Gábor arra is felhívta a figyelmet, hogy egyszer Orbán Viktor varázsa is elvész, és onnantól a magyar politikában új időszámítás következik majd, de hogy ez mikor lesz,

„arról mindenkinek lehet véleménye, de tudása senkinek sem.”