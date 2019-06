Horvát királytól Horthy Miklósig: feltárulnak a többszörösen kifosztott nemesi sírkápolna titkai

"Eddig nagyjából 30 ember vett részt a feltárásban és a kápolna rendbetételében. A helyiek is nagyon örültek, hogy visszakapják a múltjuk egy darabját, az általunk rendezett éjszakai sétákon is nagyon sokan vettek részt közülük, de messzebbről is sokan érkeztek."

Hozzátette, hogy Szentgáloskéren viszonylag sok külföldi lakik, akik annak ellenére is nagyon segítőkészen viszonyultak az értékmentéshez és részt vettek az idegenvezetéseken, hogy sokszor nem értették, mit is mond pontosan a csoportvezető régész. A lakosok egyébként korábban a szántóföldben talált tárgyakkal is meglepték a kutatókat, és nem tartották meg maguknak a talált ereklyéket.