Az EU-val szemben fennálló tartozások semmibe vételét javasolja Trump a briteknek

A The Sunday Timesnak adott interjúban fejtette meg a Brexit körüli helyzetet az amerikai elnök, aki hétfőn háromnapos látogatásra érkezik Nagy-Britanniába. Az MTI-szemle alapján Donald Trump egyebek mellett arról beszélt a brit konzervatív lapnak, hogy a brit kormány hibát követett el azzal, hogy nem vonta be Nigel Farage-t a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről folytatott tárgyalásokba.

Nigel Farage alig két hónappal az EP-választás előtt alapított pártja szerezte a legtöbb voksot a szigetországban, de már az előző, 2014-es voksolást is megnyerte, akkor még a szintén unióellenes UKIP vezetőjeként. A Brexit-párti politikusról Trump azt mondta a lapnak: nagyon okos ember és a választási eredmények tekintetében ezzel nagyon sok brit is biztosan egyetért. Trump azt várja, hogy a kormány ennek ellenére nem fogja bevonni Farage-t a Brexit-folyamatba, pedig ezzel szerinte jól járna a kabinet.

Az amerikai elnök alig burkoltan arra is biztatta a briteket, hogy ha nem tudnak "tisztességes egyezséget" elérni az EU-val, akkor megállapodás nélkül lépjenek ki az unióból.

Több mint TÍZEZERSZER állított valótlanságot Donald Trump, mióta hivatalban van | Alfahír A Washington Post Donald Trump beiktatásától kezdve számolja, hogy hányszor ferdít, vagy állít valótlanságot a republikánus amerikai elnök. Megválasztása előtt valószínűleg még a politikai ellenfelei sem gondolták volna azt, hogy a számláló ötödik számjegyét is be kell majd üzemelni, azt pláne nem, hogy ennyire gyorsan.

Trump azt is kifejtette, hogy a britek jobban járnának, ha Nagy-Britannia nem fizetné ki az EU-nak a kilépés utáni időkre vonatkozó, mintegy 39 milliárd font kötelezettséget (ez átszámítva 14000 milliárd forintnak felel meg). Trump ezért korábban - elmondása szerint - azt tanácsolta Theresa May távozó miniszterelnöknek, hogy indítson pert az Európai Unióval szemben, amely a mostani, britek által is elfogadott költségvetési ciklus alapján számította ki a tartozás összegét.

A The Sunday Times által közölt interjú két napon belül második, amelyben az amerikai elnök nyíltan kifejtette véleményét sarkalatos horderejű brit belpolitikai kérdésekben. A The Sun című konzervatív, erősen EU-szkeptikus irányzatú brit tömeglapnak arról beszélt, hogy a Brexit-párti Boris Johnson volt brit külügyminiszter "nagyszerű munkát végezne" Theresa May távozó miniszterelnök utódjaként a Konzervatív Párt és a brit kormány élén.

Theresa May május végén jelentette be, hogy a britek EU-ból történő kilépésének feltételeit rögzítő, a londoni alsóházban háromszor is elutasított megállapodás elfogadtatásának kudarca miatt június 7-én távozik a Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód július végére várható megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.