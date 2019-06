A film óta mindenki meg akarja nézni a csernobili zónát

Jelentősen megugrott a csernobili katasztrófaturisták száma azóta, hogy az HBO Csernobil című minisorozata páratlan sikernek bizonyult a nézők körében. A sorozatról az Alfahír kritikáját itt olvashatják.

Érdemes tudni, hogy az atomkatasztrófa helyszínét már több ízben látogathatóvá tették, és jelenleg is legálisan működő utazási irodák kínálnak túrákat az érdeklődőknek.

S bár félreértésekre adhat okot az, hogy az atomerőmű közigazgatásilag Csernobil városhoz tartozott, a katasztrófa által legsúlyosabban érintett város valójában a sokkal közelebb fekvő Pripjaty volt; az egykor 50 ezer ember által lakott település klasszikus szocialista paneldzsungel, ami páratlan látványt nyújt a szellemváros iránt érdeklődőknek.

A Reuters arról ír, hogy az HBO filmsorozatának premierje óta 30-40 százalékkal ugrottak meg a térségbe való utazásokat kínáló cégek foglalásai, és vélhetően ez tovább nőhet a tegnap befejezett, ötrészes széria utáni időszakban.

A lap szerint a különböző túrák során közelről meg lehet nézni a már új védőszarkofággal borított atomerőművet, végig lehet járni Pripjaty szellemvárosát, de az egyik cég a filmhez igazodva elviszi az érdeklődőket abba a bunkerbe is, ahol arról döntöttek, hogy nincs szükség a lakosok evakuálására.

Távolság Pripjaty, az erőmű és Csernobil között

A turisták buszait Kijevből indítják a 120 kilométerre lévő erőműhöz, majd miután megnézték az áldozatoknak állított emlékműveket, a sokkal kevésbé látványosnak számító, és részben máig lakott Csernobil város egyetlen éttermében is ehetnek. Jól jelzi az egyre bővülő lehetőségek körét, hogy egy magyar nyelven is elérhető túraszervező cég egyik csomagjában még az atomerőmű biztonságos részének belső látogatása is szerepel.

A sugárzás jelenlegi mértékéről azt mondják, a látogatók akkora dózist kapnak, mint saját otthonukban 24 óra alatt, tehát ettől már nem igazán kell tartani.