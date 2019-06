Újabb adókedvezményt kap a sport

Az új szabályok szerint 2020-tól a más pénznemben kapott fizetésekre is alkalmazható lesz az ekho, például a nemzetközi sportszövetségek magyar alkalmazottai is jogosultak lesznek arra, hogy a minimálbér feletti részből csak 15 százalékot adózzanak - írja a hvg.hu. Ez a még aktív sportolókra is vonatkozni fog, tehát elsősorban a légiósoknak kedvezhet.

