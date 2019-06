Tapasztalatlanok momentuma

Napi jegyzet - Van az a mondás, hogy a munka nemesít. A legtöbb magyar politikusnak, ha belenézünk az életrajzába, akkor gyorsan kiderül, hogy soha semmi közük nem volt a munkához.

Orbán Viktor és a Fidesz (ma már) öregjei is világmegváltó terveikkel, nagy hanggal hagyták el az iskolapadot, hogy azonnal a nagybetűs politikában romboljanak előre. Azt ma már látjuk, hogy meddig jutottak. Úgy alakítják (csorbítják) a munkavállalók jogait, úgy döntenek kötelező túlórákról, hogy valójában fogalmuk sincs a munka világáról. Persze nem csupán a Fideszben találunk ilyen életidegen munkakerülőket, igaz ez általában az egész magyar politikai osztályra (persze a kivételekkel együtt).

A Momentumot sokszor hasonlították már az egykori Fideszhez. A munkakerülés tekintetében meg is állja a helyét a hasonlat.

A Válasz Online-nak interjút adó Hajnal Miklós, a Momentum egyik prominense. 24 éves, szülei tartják el, mert állítása szerint megtehetik (ez nem egy átlagos családi felállás manapság). Politikai tisztségét leszámítva, munkanélküli.

Részlet a Válasz Online interjújából , amit a momentumos Hajnal Miklóssal készítettek:

– Ott a pont, de ha már „munka világa”: ön mit dolgozik?

– A Momentum ügyeit viszem.

– Jól fizet?

– Mutassam a pénztárcám? Nem sok van benne. Jelenleg nem kapok fizetést.

– Hogy lehet fizetés nélkül megélni?

– Ha nem változik a helyzet, részmunkaidőben el kell majd helyezkednem, de reméljük, idővel tud majd fizetést adni a párt. Most tehát a családom támogat.

Hajnal Miklós az életrajza szerint közgazdász, de ezt a „mesterségét” sosem gyakorolta. A munka világában minimális időt töltött el, de azt is inkább a tanulmányaihoz kapcsolódva. Ennek ellenére ő és a társai ugyanúgy megváltanák a világot, mint 30 évvel ezelőtt a fideszes fiatalok.

Érdemes végignézni a többi momentumos életútját is. Fekete-Győr András a rendszerváltás évében nyitja szemét a világra, akkor, amikor a jogász végzettségű, de „mesterségét” sohasem gyakorló Orbán Viktor kilép a politika nagyszínpadára. Most 30 évvel később Fekete-Győr András is jogász. Az életrajza szerint 2015-ben „kemény” 4 hónapig a General Electricnél dolgozott követelésrendezőként, meg valamilyen tapasztalatokat szerzett gyakornokként pár hónapig Brüsszelben az Európai Parlament Jogi Ügyek Bizottságánál. Jogászi alkalmasságát sohasem bizonyította a munka világában. A 30 éves politikusnak szintén besegít a biztos családi háttér.

A 31 éves Cseh Katalin, a párt újonnan EP-képviselővé választott politikusa a végzettsége szerint orvos, egészségügyi közgazdász. Egy minimális időt, 2015 és 2017 között rezidens orvosként dolgozott, de úgymond a hivatását sosem gyakorolta huzamosabb ideig az egészségügyben.

Szóval vannak ezek a fiatalok, akik a biztos családi háttér mellett ki lettek képezve részben állami pénzen, ösztöndíjakkal közgazdásznak, jogásznak és orvosnak. A munka világában jobbára tapasztalatlanok. Fiatalok, lelkesek, mindenről van véleményük, de valójában egész eddigi életüket elrugaszkodva élték a legtöbb magyar ember hétköznapi valóságától, pont, mint korábban a Fidesz veteránjai.

Jönnének és megoldanák az ország problémáit, úgy, hogy egész eddigi életükből kimaradt a munka megtapasztalásának tanulsága.