Szülj minél több gyereket - csak épp nem lesz hol

"Szülj minél több gyereket, mondja a kormány. Ehhez képest Miskolcon elkezdődött a városi kórház szülészetének, nőgyógyászatának a leépítése. Az osztály nemrég még nemzetközi díjat kapott, hamarosan lakatot fog"

- írja Jakab Péter, a Jobbik szóvivője.

A politikus emlékeztet: pár hete nyilatkozta azt a Kórházszövetség kormányközeli elnöke, hogy túl sok a kórház Magyarországon.

"Úgy tűnik, dolgoznak rajta a narancsos lányok, fiúk, hogy kevesebb legyen. Közben 114 miskolci orvos, ápoló, aneszteziológus levelet írt a szülészet megmentése érdekében a tekintetes hölgyeknek, uraknak, többek között a miskolci fideszeseknek is."

Mint írja: "választ nem kaptak, így levelüket most én tolmácsolom Kásler miniszternek. Miután nekem kötelező válaszolnia, így kénytelen a levelet is elolvasni. Amúgy sem árt, ha a területért felelős (?) miniszter megtudja, mit akar a szakma. Hátha hajlandó egyszer a Fideszen túl őket is képviselni."

Jakab Péter írásbeli kérdést is benyújtott Kásler Miklósnak, amit itt olvashat el.