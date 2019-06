Megbírságolták az Arnótot bűzzel elárasztó ipari üzemet

300 ezer forintra büntették az arnóti Sicta Kft.-t, mert számos pontban megsértette a levegőtisztaság-védelmi engedélyben rögzített előírásokat. A település lakói korábban a gyárból áradó bűzre panaszkodtak, a jobbikos Jakab Péter pedig többször is az agrárminiszterhez fordult. Az arnótiak most talán – szó szerint is – fellélegezhetnek.

Többször is megsértette a levegőtisztaság-védelmi engedélyben foglaltakat az arnóti Sicta Kft., ezért a kormányhivatal csütörtökön 300 ezer forint bírságot szabott ki a cégre. Emellett öt pontban kötelezte őket, hogy olyan intézkedéseket tegyen meg, melyek megakadályozzák az alumíniumöntöde bűzkibocsátását.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a lakóházaktól pár száz méterre levő telepről

a község lakóit irritáló bűz árad.

A jobbikos Jakab Péter először 2018 augusztusában, majd 2019 februárjában fordult írásbeli kérdéssel Nagy István agrárminiszterhez az arnótiak problémájával. (Az első kérdés itt, a válasz itt, a második kérdés itt, a válasz pedig itt olvasható.)

Másfél éve tud a Minisztérium az arnótiak problémájáról, sok minden mégsem történt | Alfahír A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Arnót község határában (de közigazgatásilag Felsőzsolcához tartozva) már 2007 óta működik a francia Sicta-cégcsoport alkatrészeket gyártó üzeme, és a bővülésnek köszönhetően a Felsőzsolcai Ipari Parkban ma már 6 tonna/nap kapacitású alumínium öntödét is üzemeltetnek.Meg is lett az eredménye - nagyjából másfél évvel ezelőtt kezdtek panaszkodni az arnótiak, hogy a telepről szél olyan bűzt hord a lakóövezetbe, amely mellett szinte lehetetlen megmaradni, gyakran pedig a szúró, maró szagtól folyik a könnyük is.

Az illetékes miniszter tehát tisztában volt a súlyos gonddal, a hatóságok pedig ennek megfelelően léptek is. A Sicta Kft. 2018-as évre vonatkozó éves beszámolójának kiegészítő melléklete szerint a múlt évben levegőtisztaság-védelmi ellenőrzést három alkalommal végeztek: május 16-án a kormányhivatal egy 10 pontból álló további intézkedés, megelőzés végrehajtására hívta fel a társaság vezetőségét, majd augusztus 10-én és 11-én lakossági bejelentés miatt szaghatás vizsgálatot rendelt el a katasztrófavédelem. Ebből az első alkalommal mindent rendben találtak, a második esetben viszont megállapították, hogy az egyik berendezés meghibásodott, melynek azonnal javítására hívták fel a társaság figyelmét.

Fizetési meghagyás (azaz bírság) egyik alkalommal sem keletkezett.

A lapunk birtokába került kormányhivatali határozat szerint viszont 2019-ben viszont számos alkalommal tartottak helyszíni szemlét. Ennek során például május 21-én megállapították, hogy

a helyszíni szemle időpontjában a Gárdonyi utca 45. számtól végig a Lévay utca kereszteződéséig, illetve a Lévay utca legvégén intenzíven érezhető volt a SICTA Kft. tevékenységére jellemző kellemetlen szaghatás (hegesztésszag az ozmogén sorompó édes illattal keveredve, amely émelyítő volt). A Rákóczi utca végében enyhébben, szakaszosan a szélirány változás függvényében volt tapasztalható a szaghatás.

A határozat azt is kiemeli, hogy több alkalommal nem üzemeltek az ozmogén sorompók. (Ezek a bűzt árasztó molekulákat szagtalanító molekulákkal „bombázzák”, az így megnövekedett méretű molekulák pedig súlyuknál fogva nem jutnak ki a levegőbe.) Sőt, a cég 2018. szeptembert követően jóval kevesebb szagtalanító terméket vásárolt.

A kormányhivatal a határozatban továbbá azt is megállapította, súlyos adminisztrációs hiányosságok is kísérték a szagtalanítást, illetve annak elmaradását:

nem követhető nyomon, hogy mikor és mennyi szagtalanító anyagot használtak fel.

Súlyosbítja a cég jogsértését, hogy az ellenőr erre a hiányosságra már korábban is felhívta a figyelmet, de

a Sicta továbbra sem tett eleget teljes körűen ennek a nyilvántartás-vezetési kötelezettségnek.

A több mint 9,2 milliárdos árbevételű cégnek a 300 ezer forintos büntetés nyilván kevésbé fáj, mint egy szúnyogcsípés. Az igazi fejfájást az okozhatja, hogy Jakab Péter fellépése nyomán a minisztérium és a hatóságok is megtalálták őket, a jogszabálysértést pedig meg kell szüntetniük. Az többe fog kerülni, mint 300 ezer.