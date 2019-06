120 ezer forintjába került a rabszolgatörvény elleni tiltakozás

Tavaly december közepén Szombathelyen is volt tüntetés az úgynevezett rabszolgatörvény ellen, amelynek keretében - az ugytudjuk.hu beszámolója szerint - 19:26-kor spontán elindult a tömeg az akkor még közvetlenül Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Vas népe című lap szerkesztőségéhez.

Egetrengető dolgokra nem készültek, az ellenzék 5 - azóta sem teljesült - követelését felsoroló szórólapokat dobtak be a szerkesztőség postaládáiba, majd olyan matricákat tettek ki a szerkesztőség ajtajára, mint hogy

"A Vas népe újságírói ne legyenek Orbán szolgái".

Azonban a rendőrség ezt már nem igazán tolerálta, a rendőrök a helyszínen igazoltatták Szalai Szabolcsot, az LMP aktivistáját, és eljárást is kezdeményeztek ellene a gyülekezési joggal való visszaélés miatt. Ma már viszont azt posztolta Szalai Szabolcs, hogy számszerűsítették a vele szembeni szabálysértési bírságot: 120 ezer forintot kell befizetnie 30 napon belül.

"Hiába mondtam el a rendőrségen is, hogy nem voltam ennek a spontán demonstrációnak a szervezője, nem álltam a menet elején, nem vezettem a tömeget, a nálam lévő megafonba végig jogkövető magatartásra kértem a társaimat, mégis megbüntettek.

Értelmezhetetlennek tartom, hogy az általam átadott bizonyíték (videófelvétel) és a vallomásom alapján, hogy szabhatták ki rám ezt a bírságot. Értelmezhetetlennek tartom, hogy miután heteken keresztül áztunk-fáztunk barátaimmal a budapesti tüntetéseken, ahol több alkalommal is felszólítottak minket arra, hogy be nem jelentett demonstráción veszünk részt, kicsit radikálisabb is volt gyakran, mint a szombathelyi, ahol szórólapokat raktunk egy újság szerkesztőségének postaládájába(!), ott nem állítottak elő és nem büntettek meg senkit ehhez hasonló cselekedért (volt nálam egy megafon és szerintük úgy viselkedtem, mintha szervezője lettem volna a rendezvénynek)" - írta Szalai Szabolcs a Facebook-oldalán.