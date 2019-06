"Töff-töff rubellel" verték át a Hableány-balesetről tudósító dél-koreai újságírót

A legtöbb ember úgy áll a pénzhez, hogy el lehet költeni gyorsan, félre is lehet tenni, be is lehet fektetni, de előbb-utóbb meg kell szabadulni tőle, hogy valami másra váltsuk át, valamit vásároljunk érte. Te mikor kezdtél el a pénzre úgy tekinteni, mint amelynek önmagában is értéke van, amit érdemes eltenni, gyűjteni, megcsodálni?