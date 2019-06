Vettelt intették le elsőként, de egy büntetés után Hamiltoné a győzelem

A Kanadai Nagydíj rajt előtti pillanatai is izgalmasak voltak: Lewis Hamilton autóját teljesen szét kellett szedni, miután olajszivárgást tapasztaltak a Mercedesen, de a futam alapján sikerült teljesen elhárítani a problmát.

A rajt sima volt, Leclerc ugyan próbálkozott Hamilton mellett, de erőtlen támadás volt, a mezőny hátsó felében Albon veszítette el első szárnyát, miután két oldalról satuba fogták. Bottas az amúgy is gyenge hatodik helyről visszaesett a hetedikre, Hülkenberg előzte meg.

Lando Norris a nyolcadik körben kénytelen volt kiállni, miután elengedett valamelyik felfüggesztési elem a jobb hátsónál.

A verseny középső szakasza különösebb izgalmak nélkül zajlott, a 35. körben összecsapott Bottas és Ricciardo, az ausztrál a 39. körig jól védekezett, viszont a hátsó egyenesben mutatkozó sebességkülönbséggel nem tudott mit kezdeni. A két Renaultot átlépte Max Verstappen a pályán.

A kerékcserék után Hamilton ledolgozta 4,5 másodperces hátrányát Vettellel szemben az élen, DRS-távolságon belülre került.

A Ferrari német pilótája a 48. körben hibázott, lecsúszott a pályáról, Hamilton elé tért vissza, de úgy, hogy kis híján a falra nyomta a britet.

A sportbírók viszonylag sokáig ültek az esetén, aminek a végén öt másodperces büntetést róttak ki Vettelre, aki ennek köszönhetően bukta a győzelmet, hiába őt intették le elsőként. Érdekes kérdés, hogy jogos döntés született-e:

a falhoz viszonyítva megvolt az egy autónyi hely Hamiltonnak

a fehér vonalhoz képest viszont nem, márpedig a szabályok szerint ez számít

Vettel érvelése viszont úgy szól, ami szintén elgondolkodtató, hogy a fűről visszatérve ebben az ívben esett vissza a pályára, nem tudott hova menni, tapadás hiányában pedig lehetetlen is lett volna hirtelen más irányba kormányozni a Ferrarit

A végén Vettelnek esélye sem volt öt másodpercnél nagyobb előnyt kiautózni Hamiltonnal szemben, sőt, a végén még a harmadik Leclerc is veszélyt jelentett csapattársára a büntetés tükrében, de itt megmaradt a hat másodperces különbség.

Vettel érthetően rendkívül dühös volt, szerinte igazságtalan döntés született, nem is parkolt be a dobogósok közé, hanem elrohant a box hátsó részéhez. Mielőtt felért volna a lihegőbe, még ki is cserélte a pozíciókat jelző táblákat: Hamilton autója elé tette a kettest, míg a saját helyéhez az egyest.