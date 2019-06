"Olcsó parfüm nem érdekel?" - bolti tolvajt keres a rendőrség

Sokan találkozhattak már áruházak parkolójában, aluljárókban azokkal az alakokkal, akik állandóan valamilyen kétes eredetű illatszert próbálnak rásózni az emberre. "Nem kell olcsó parfüm, testvér?" után már elő is kerül a táskából az eredetinek látszó doboz, amihez többszöri "nem" válasz után extraolcsón lehet hozzájutni.

Valószínűleg az a férfi is ilyen mozgó árus volt, akit a rendőrök most bolti lopás miatt keresnek. A police-hu-n azt írják: még április végén ment be egy mosonmagyaróvári boltba és több illatszert magával vitt, de fizetni "elfelejtett". A biztonsági kamera ugyan felvette, de így sem sikerült beazonosítani.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, jelentkezzen a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon, vagy hívja fel az ingyenes 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát.