„Takarítsák el a közéletből, mert közveszélyes” - Jakab Péter „a családi kasszákba közgarázdálkodó” ÁSZ-elnökről

A magyar munkavállalók nem azért nem takarékoskodnak, mert nem tudnak felelősen gazdálkodni, hanem mert nincs miből félretenniük – jelentette ki keddi parlamenti felszólalásában a jobbikos Jakab Péter, az ellenzéki párt leendő frakcióvezetője.

Emlékeztetett rá, hogy Domokos László, volt fideszes képviselő, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke nemrégiben a Világgazdaságnak azt mondta, a dolgozóknak nem kellene megkapniuk a teljes fizetésüket, hanem annak egy részét megtakarítási számlára kellene utalni. Domokos László érvelésként kijelentette:

„Ez készíti fel a társadalmat arra, hogy ha tényleg jön egy lassulás, és ennek keretében Magyarország nagyobbat zökkenne, a családok is képesek legyenek alkalmazkodni.”

Jakab Péter szerint az ÁSZ-elnök

„csak egy báb, ő az Orbán-kormány bábja, azt önti szavakba, amit az Orbán-kormány kitalál.”

A jobbikos politikus arra figyelmeztetett a parlamenti felszólalásában, hogy a kormány az önkormányzati választások után meg fogja lépni az Orbán Viktor által tollba mondott „Domokos-tervet”, addig pedig csak bedobták a köztudatba, „hadd eméssze a nép”.

Jakab Péter azonban úgy véli, nem a népnek kellene már emésztenie a kormánypártiak „marhaságait”, hanem nekik kellene szembenézniük a magyar valósággal.

„Szembenézni azzal, hogy a magyar munkavállalók nem azért nem takarékoskodnak, mert felelőtlenül gazdálkodnak, hanem azért, mert nincs miből félretenni. Örülnek a magyar melósok, ha ki tudják fizetni a hiteleket, meg a számlákat”

- mutatott rá Jakab Péter, majd hozzátette a kormánypártiaknak címezve:

„Persze tudom, hogy az Önök világában képviselőtársak - a Rogán Cecíliák, meg az Orbán Ráhelek világában - a nélkülözés az egy ismeretlen fogalom. Nagyon jól tudom, hogy az udvartartás világában a takarékoskodás nélkül is jut pénz luxusra. De azt is tudom, hogy az átlag magyar világában meg takarékoskodással se jut pénz a legalapvetőbbekre sem.”

A jobbikos politikus szerint a kormány 2010 óta úgy legatyásította az országot, hogy „ma már az EU-ban csak a bolgárok csóróbbak, mint mi”. Azt is mondta, ha a fideszeseken múlik, akkor a helyzet csak rosszabb lesz, illetve az is tudható, hogy jön a válság. A kormány azonban nyakra-főre támogatta a multinacionális cégeket, pedig a kormány „nagyon jól tudta”, hogy ha jön egy válság, akkor a multi lesz az első, aki elköltözteti a gyártósorát Ázsiába.

Jakab Péter szerint a kormány igazi gazdaságpolitikáját a következők alkotják:

„a népnyúzással dolgozók kizsigerelése, a rabszolgatörvény, az alacsony munkabér, meg a betelepített, olcsó, keleti migránsmunkás.”

Azt is hangsúlyozta: ha egy olyan kormány van szó, ami egy tollvonással vette el a dolgozók magán-nyugdíjpénztári megtakarítását,

„akkor kezdjünk el aggódni, mert ez a kormány nem a dolgozóknak akar megtakarítani, hanem saját magának”.

Ugyanakkor Jakab Péter arra is kitért, nagyon fontos, hogy a magyar családoknak legyen megtakarítása,

„de ezt nem úgy kell elérni, hogy Domokos Lászlót beengedjük a családi kasszákba közgarázdálkodni, hanem úgy lehet elérni, hogy megfizetjük a munkát, hogy az emberek minőségi munkáért kapjanak minőségi fizetést.”

A jobbikos politikus másik javaslata az volt, hogy a kormány adja vissza a dolgozóknak azt a temérdek pénzt, „amit a korrupcióval az elmúlt években elloptak tőlük, és rögtön mindenkinek lesz kellő megtakarítása”.

Parlamenti felszólalása végén Jakab Péter úgy fogalmazott:

„Domokos Lászlót az ötleteivel pedig végre takarítsák el a közéletből, mert közveszélyes, mint ahogy az a kormány is, amelyik a háttérben ilyeneket kitalál.”

A „Domokos-terv” kapcsán megjegyezte, a kormánynak eszébe se jusson megvalósítani azt.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára azzal védekezett, hogy az ÁSZ „független alkotmányos szerv”. A törvényeket be kell tartani, aki nem így tesz, annak szankciókkal kell számolnia - közölte. Azt is hozzátette: nem elfogadható, hogy amikor valaki lebukik, hogy nem tartotta be a törvényeket, az alkotmányos szerv vezetőjét „mószerolja” a parlamentben.