Ez az a nap, amikor Németh Szilárd az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetévél is szembekerült

Bár valamennyire letekerték a környezetvédőkkel szembeni, klímaváltozás-tagadó kormányzati kommunikációt, azért Németh Szilárd honvédelmi államtitkárt (vö.: rezsibiztos) nem zökkentheti ki semmilyen paradigmaváltás, és

főleg nagyon nem szereti, ha valaki a kajájára pályázik.

Mindenesetre, aznap, amikor Németh Szilárd a nyúljás-csülkös pacalt, a gyufatésztás (8 tojásos) halászlét és a hagymás-szalonnás tojásrántottát védelmébe vette (az Európai Unióval szemben), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezete (FAO) is kiadott egy kommünikét, "öt klímabarát lépés egy éhezésmentes világért" címmel.

A FAO szerint ugyanis igazi tettekre van szükség a klímaváltozás ellen, hogy mindenki – éljen bárhol ezen a bolygón – hozzáférjen a tápláló és egészséges élelemhez. Mindenki számára nyitva áll a lehetőség, hogy ebben részt vegyen.

(A lista első pontja egyébként pont Németh Szilárdnak szól. Ugyanakkor mind az 5 megszívlelendő, így ezeket szó szerint közöljük.)

1. Legyen étrendünk fenntartható és változatos

Hetente legalább egyszer törekedjünk húsmentesen étkezni, válasszunk helyette lencsét, babot vagy csicseriborsót. A hús előállítása több természeti erőforrást, például vizet igényel. Több millió hektár esőerdőt irtottak már ki és perzseltek fel, hogy helyet nyerjenek a legelőknek. Az étrendet változatosabbá lehet tenni ősi gabonafélékkel is, mint a tönköly.

2. Kevesebb kárba veszett élelmiszer

Minden évben a megtermelt élelmiszer mintegy harmada kerül kidobásra. Velük együtt az előállításukhoz használt erőforrásokat (víz, munka, üzemanyag) is elpazaroljuk. A bevásárló lista segíthet elkerülni a fölösleges termékek vásárlását, vagy az impulzus vásárlást, főleg, ha előre megtervezzük a heti menüt is. Ha keletkezik maradék, ne ítéljük kidobásra, inkább fagyasszuk le vagy készítsünk belőle új ételt. Tartsuk észben a különbséget a „minőségét megőrzi” és a „fogyaszthatósági” dátumok között. Végül, szeressük a szabálytalan gyümölcsöt és zöldségeket is, melyek ugyanolyan értékesek beltartalmilag és ízükben. Ne hagyjuk, hogy a csúnyácska külső becsapjon!

3. Takarékosan a vízzel

A víz az élet alapvető eleme, nem is tudnánk élelmiszert termelni nélküle. Ezért fontos, hogy a gazdák takarékosan bánjanak vele. Mi is óvhatjuk vízkészletünket az élelmiszerpazarlás csökkentésével. Kevesebb kidobott élelmiszer – kevesebb fölöslegesen felhasznált víz. Például egy narancs előállításához 50 liter vízre van szükség. Egyéb életmódbeli változások is segíthetnek, mint a zuhany használata a teli kádas fürdés helyett vagy ha nem folyatjuk a vizet feleslegesen fogmosáskor, mosogatáskor.

4. Tiszta talajok és vizek

A háztartási hulladékban lehetnek potenciálisan veszélyes elemek, amit a többi hulladéktól el kell különíteni. Ilyenek az akkumulátorok, elemek, festékek, mobiltelefonok, gyógyszerek, vegyszerek, műtrágya, nyomtatópatronok és még sok más, ami beszennyezheti az élelmiszertermelésünk alapját adó talajt és vizeinket. És a műanyagokról se feledkezzünk el! Becslések szerint a műanyagok harmada a talajban köt ki. Ügyeljünk tehát a termőtalajok egészségére.

5. A helyi termelők támogatása

A gazdák a saját bőrükön tapasztalják az éghajlatváltozás negatív hatásait, ezért szükségük van a támogatásunkra. Válasszuk a helyi terméket, hogy ezzel is a helyi gazdákat és mezőgazdasági vállalkozásokat segítsük. Közben még a légszennyezést is csökkentjük, mivel ezeket a termékeket nem kellett messze szállítani.