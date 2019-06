A Jobbik Ifjúsági Tagozat fiataljai szerszámokkal érkeztek példát mutatni az úzvölgyi temetőbe

Magyar oldalról egyöntetűen komoly felháborodás övezte a román soviniszták által elkövetett úzvölgyi temetőfoglalást és rongálást. Azóta bebizonyosodott – méghozzá a román sajtónak köszönhetően -, hogy a provokáció résztvevői között főcsendőr, nyugalmazott tábornok és fociultrák is megtalálhatóak voltak. Míg a határozott diplomáciai cselekvés indokolt egy ilyen esetben, a magyar társadalom jelentős része nem csupán a román atrocitást, de a sovinizmus mindenféle megnyilvánulását is elítélte. Vagyis a soviniszta provokációra nem lehet sovinizmussal válaszolni. A Jobbik Ifjúsági Tagozat fiataljai ennek szellemében látogattak el az úzvölgyi katonai temetőbe, és egyben példát is mutattak.

Az Alfahírnek eljuttatott beszámolójukban azt írták, hogy a helyszínen román csendőrök fogadták őket, és igencsak meglepődhettek, mivel a fiatalok szerszámokkal érkeztek.

Végül terveiknek megfelelően elhelyezték a temetőben az emlékezés koszorúját, majd több tucat síremléket és kopjafát is rendbe tettek, mindvégig tiszteletben tartva a román nemzeti jelképeket, valamint az újonnan létrehozott emlékművet is.

A Jobbik Ifjúsági Tagozata fontos üzenetnek szánta látogatásukat azok számára, akik részt vettek az úzvölgyi román provokációban.

„A kegyeletsértés a világon az egyik legnagyobb bűn, függetlenül attól, hogy az adott temetőben magyar, lengyel, cseh, román vagy bármilyen nemzetiségű katonák nyugszanak”

- közölte az ifjúsági szervezet az Alfahírrel.