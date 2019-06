Óriási győzelmet aratott Borics Ádám New Yorkban

A pehelysúlyú MMA-harcos, Borics Ádám rendkívül fontos győzelmet aratott a Bellator szombati gáláján, ahol az előzetesen esélyesebbnek tartott Aaron Picót végezte ki egy repülő térdessel.

A helyszín New York, azon belül is a Madison Square Garden volt. Borics veretlen mérleggel, 12 győzelemmel érkezett az oktagonba, de papíron így is a remek birkózó- és bokszalapokkal rendelkező Aaron Pico volt a favorit, a 25 éves magyar harcos ilyen nagyra tartott ellenféllel még nem bunyózott.

Ennek megfelelően Pico dominálta az első menetet, többször is földre vitte Boricsot, a második hasonló forgatókönyvvel zajlott: Pico a birkózást erőltette, Borics legtöbbször a hátáról védekezett, ami rendkívül fárasztó.

Borics viszont másfél perccel a menet vége előtt bal fejrúgással támadta Picót, aztán egy repülő térdessel rontott az amerikaira, akinél ez még nem kapcsolta le teljesen a lámpát, de összecsuklott, majd Borics néhány ütést mért rá és vége is volt a meccsnek.

Hasonló végzetes térdest már láthattunk tőle, akkor Teodor Nikolov volt az áldozat:

Aaron Pico's opponent Adam Borics knocked Teodor Nikolov out w/ a Flying Knee R2 at Bellator 196 #Bellator222 pic.twitter.com/GxDMtsX7dM — LORD HONKY HUMUNGUS (@Mr_Honky) 2019. június 12.

Borics Ádám nem csak egyéni szenzációs sikert aratott, hanem a profi magyar MMA-ban is rég láthattunk ekkora győzelmet. A magyar ketrecharcos mérlege immár 13-0, ebből 9 összecsapást idő előtt fejezett be.

