Több mint kétszáz fellépő az EFOTT-on

Több mint kétszáz fellépővel - köztük Rita Orával - rendezik meg az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóját (EFOTT) július 9. és 15. közt Velencén.

Az előadók között lesz az albán származású brit énekesnő, Rita Ora, az olasz Gianluca Vacchi és a német Brooklyn Bounce, a lemezlovasok csapatát pedig az izraeli Borgore és a német Tujamo is erősíti. A magyarok közül színpadra áll a harmincéves Tankcsapda, a tizenöt éves Road és az ugyanennyi ideje zenélő Halott Pénz, de Velencére érkezik a Kowalsky meg a Vega, a Punnany Massif, a Brains, Majka, valamint a Follow the Flow is. A fesztivál programjai a keddi mínusz egyedik napon nyitókarnevállal kezdődnek, majd szerdán, a nulladik napon Giccsparty várja a fesztiválozókat.

Az idei fesztiválon a sportprogramok is bővülnek, több mint harmincöt féle sportágat lehet majd kipróbálni az EFOTT-on. Ezen kívül az egészségmegőrzésre is kiemelt figyelmet fordítanak, ezért szűrővizsgálatokkal, - többek közt méhnyakrák-szűréssel - véradással és egészséges táplálkozási tippekkel is várják a fesztiválozókat.

Az EFOTT az utóbbi években turistákat és érdeklődőket hozott a térségbe, a velencei vendégéjszakák száma a korábbi 88 ezerről előbb 185 ezerre, majd tavalyra már 215 ezerre nőtt, ami jelentős idegenforgalmi adóbevételt is jelent a városnak.