Totti elhagyja Rómát

Francesco Totti, az AS Roma emblematikus alakja elhagyja a labdarúgóklub vezetőségét.

A Farkasok 42 éves volt játékosa, aki két évvel ezelőtti visszavonulását követően technikai igazgatóként dolgozott, azzal indokolta távozását, hogy nem vették figyelembe a véleményét. Elsősorban azt nehezményezte, hogy a vezetőedzői menesztések és kinevezések esetében és a játékosok átigazolásakor nem hallgattak rá.

- mondta hétfői sajtótájékoztatóján Totti, aki azt szerette volna, ha az AC Milantól távozó Gennaro Gattuso lesz az AS Roma új vezetőedzője, ehelyett a klub vezetése Paulo Fonsecát, a Sahtar Donyeck eddigi szakemberét választotta.

„Néhány embernek az volt a célja, hogy a rómaiakat eltávolítsa a klubtól. Ők most elérték a céljukat. Az elmúlt nyolc évben, mióta az amerikaiak megvették a klubot, minden erejükkel azon voltak, hogy egy irányba tereljenek minket. Ahogy teltek az évek, úgy próbálkoztak, és most sikerült is nekik.”