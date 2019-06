Az amerikai-kínai kapcsolat fogja meghatározni a globális biztonsági helyzetet

„Kelet-ázsiai ügyek japán perspektívából” címmel tartott előadást a budapesti Corvinus Egyetemen hétfő délután Tanaka Hitosi, a Japán Csereközpont (JCIE) Nemzetközi Stratégiai Intézetének vezető kutatója, aki korábban a külügyminiszter-helyettesi, és számos más felelős diplomáciai tisztséget is betöltött. Beszélgetőtársa Wintermantel Péter, a MOL Csoport nemzetközi közkapcsolatokért felelős vezető szakértője, korábbi külügyi helyettes államtitkár volt. Az előadót Szató Kuni, Japán budapesti nagykövete mutatta be.

Tanaka hangsúlyozta:

Kelet-Ázsia ugyan messze van Magyarországtól, az ottani ügyek azonban közvetlenül érinthetik régiónk lakóit, elég csak az észak-koreai nukleáris kérdést felhozni példaként.

Előadásában áttekintette Kína, Japán és az Egyesült Államok egymáshoz való viszonyának elmúlt mintegy százötven évét, az országok közti háborúkat és a kapcsolatok normalizálódásának időszakát.

Jelenleg Japán abban a sajátos helyzetben van elmondása szerint, hogy egyrészt – a térség más országaihoz hasonlóan – kölcsönös függőségi viszonyban áll Kína piacával, másrészt pedig az Egyesült Államokat tekinti biztonsága garanciájának. Hozzátette: az USA gazdaságilag, a befektetések és a kereskedelem szempontjából is nagyon fontos partner.

Peking ugyanakkor bizonytalansági tényezőt is jelent, hiszen nem tudni, milyen irányba fog menni a kommunista párt által irányított ország. Tanaka aggasztónak nevezte annak lehetőségét, hogy Kína hegemóniára törekedhet a régióban, főleg annak fényében, hogy ugyan ma még összemérhetőek Kína és Japán katonai képességei, de egy évtized múlva Peking már elhúz mellettük.

Az aktuális ügyekkel kapcsolatban elmondta, a közelmúltban sokat javult Peking és Tokió viszonya, ami annak is köszönhető, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt Kína nem engedheti meg magának, hogy szomszédjával is rosszban legyen. Tanaka szerint a globális biztonsági helyzetet a közeljövőben az amerikai-kínai kapcsolat fogja meghatározni. Donald Trump amerikai elnök külpolitikájára kitérve, aggasztónak nevezte, hogy elhagyott egy sor nemzetközi megállapodást és a Közel-Kelettel kapcsolatban is egyoldalú döntéseket hoz. Tanaka azonban kiemelte, hogy Észak-Koreát illetően jó eredményeket ér el az amerikai elnök.

A japán kutató szerint a kérdés az, meddig megy el az Egyesült Államok a Kínával folytatott, elhúzódó stratégiai rivalizálásban. Washington módszerét ebben a kérdésben nem tartja jónak, de amennyiben a további eszkaláció helyett előbb-utóbb valamiféle konklúzióra jutnak, az éppenséggel jó is lehet a világnak.

Tanaka gyakran publikál a japán sajtóban, januárban az Nikkei Asian Review hasábjain kifejtette: Japánnak proaktívan kell fellépnie, meg kell győznie a Trump-adminisztrációt a kelet-ázsiai regionális biztonság fontosságáról.

A kínai-amerikai kereskedelmi háborút kölcsönösen veszteségesnek nevezte, és úgy értékelte, nincs realitása a közeljövőben egy olyan gyors megállapodásnak, ami feloldaná a feszültséget.

Szoros szövetség az Egyesült Államok és Japán között

Május végén Tokióba látogatott Donald Trump, hogy részt vegyen az új japán császár, Naruhito trónra ülése alkalmából rendezett ünnepélyes szertartáson. Az amerikai elnök Abe Sindzó japán kormányfővel is tárgyalt, több fontos témát érintve. Többek között megállapodtak abban, hogy Japán 105 darab új F-35-ös vadászbombázót fog vásárolni az Egyesült Államoktól.

Donald Trump elmondta, az Egyesült Államok támogatja Japán erőfeszítéseit védelmi kapacitásainak javítására, és az elmúlt hónapokban már küldtek is nekik nagy mennyiségű katonai felszerelést. Japán 2011 végén már rendelt 42 F-35-öst, újabb vásárlási szándékának bejelentésével az első külföldi vásárlója lesz az ötödik generációs amerikai vadászbombázónak.

Az amerikai elnök arra is kitért az Iránnal egyre feszültebb viszony kapcsán, hogy az Egyesült Államok hasznosítani szeretné Japán jó viszonyát a közel-keleti országgal arra, hogy párbeszédet folytathasson Teheránnal.

Wintermantel Péternek két éve jelent meg a magyar-japán kapcsolatokat feldolgozó könyve , Nippon-babona címmel. A kötet hazai és részben japán levéltári források, illetve az elérhető hazai és nemzetközi szakirodalom felhasználásával készült. Ebben az évben ünnepeljük a magyar-japán diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulóját.

