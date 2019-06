Tiborcz beperli Karácsony Gergelyt

Az ellenzéki főpolgármester-jelöltségért küzdő Karácsony Gergely adójavaslatot nevezett el a miniszterelnök vejéről, Tiborcz Istvánról, akit erről megkérdezett az Index. Mivel ezt nem köteles eltűrni, személyiségi jogi pert kezdeményez Karácsony Gergely ellen – reagált a hírportálnak a miniszterelnök veje.

A Karácsony Gergely által ismertetett Tiborcz-adónak nevezett javaslat szerint az 500 millió forint feletti budapesti ingatlanokat megadóztatnák, az ebből befolyó összeget pedig szociális bérlakásépítésre költenék.

Az Index elérte Tiborcz Istvánt, aki elmondta: különösebben nem vette zokon a szerinte csak a kampánynak szóló adójavaslatot, de miután a Kúria kimondta, hogy nem közszereplő, ezért nem köteles eltűrni, hogy más politikai célból használja a nevét, vagyis jogi lépéseket tesz, személyiségi jogi pert kezdeményez.

„Különösebben tényleg nem szeretnék ezzel foglalkozni, de ha Karácsony Gergely jó ötletnek tartja, hogy különböző adókat személyekről nevezzen el, akkor javaslom, hogy a zuglói transzparens és problémamentes parkolási rendszer dicséretére a zuglói Mikulás-csomagokat nevezze át Karácsony-csomagokra”

- mondta Tiborcz, aki korábban nem nagyon nyilatkozott a sajtónak, főleg nem az Indexnek.

A hirtelen elérhetővé és beszédessé vált Tiborcz a nem kormányoldali hírportálnak azt is hozzátette: a Bokros-csomagnál indokolt lehetett egy családnevet használni, mert azokat az adókat valóban Bokros Lajos vezette be, de ezt az adójavaslatot nem ő találta ki, és nem is járult hozzá, hogy a nevét felhasználják.

Karácsony válaszolt Tiborcznak

A zuglói polgármester, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje a Facebook-oldalán üzent az őt perrel fenyegető Tiborcz Istvánnak. Karácsony Gergely áll elébe a pernek, szerinte azonban addig is Tibocz István, a mészárosok és a garancsik kezdjenek félretenni, mert behajtja rajtuk, amivel a budapestieknek tartoznak.

„Tiborcz István zokon vette, hogy rálépünk a saját lábára. Ehhez neki joga van. A budapestieknek pedig joguk van nem csak zokon venni, de véget is vetni annak, hogy közpénzből, saját teljesítmény nélkül gazdagodó fideszes pojácák az arcukba tolják a vagyonukat. Hát most mi visszaveszünk abból, amit a közösből elvettek. Sejtettük, hogy Orbán Viktor vejének hazavinni jobban esik, mint visszaadni a közösbe. Ezért is tökéletes névadója ennek az adónak. Állunk a per elébe, addig is Tibocz István, a mészárosok és a garancsik kezdjenek félretenni, mert októbertől behajtjuk mindazt, amivel a budapestieknek tartoznak. Októbertől Tarlós már nem védheti meg őket!”

- írta Karácsony Gergely.