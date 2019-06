Ráindíthat a közös civil polgármesterjelöltre a DK Berettyóújfaluban

A civil jelölt megtorpedózásával fenyegetőzik a Demokratikus Koalíció helyi politikusa Berettyóújfaluban. A Gyurcsány-párton kívül mindenki beállt a szülész-nőgyógyász polgármesterjelölt mögé. Varga Zoltán az egyik helyi lapnak beszélt arról, hogy többet érdemelnek, mint ami a hónapok óta tartó tárgyalások alapján jutna nekik.

Csaknem a teljes ellenzék beállt Zákány Zsolt mögé Berettyóújfalun és a szülész-nőgyógyászt indítanák az őszi polgármester választáson. A jelölést június 20-án jelentették be közös sajtótájékoztatón. Az együttműködésben részt vesz a Momentum, a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is, de a Debreciner nevű regionális oldal azt írja: a Demokratikus Koalíció nem áll be a független, civil jelölt mögé.

Sikerült megszólaltatniuk a Gyurcsány-párt Hajdú-Bihar megyei tárgyalásait vezető Varga Zoltánt, aki arról beszélt, ha kell, saját jelöltet indítanak. Varga elmondása szerint az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy nem egy pártok közötti korrekt párbeszéd alapján kialakított együttműködésről van szó, hanem a Zákányt támogatók statisztákat keresnek a polgármesterjelölt mögé.

Varga Zoltán olkt.hu

„Nem tudjuk, hogy milyen szerepet szán a pártoknak, jelesül a DK-nak. Amit mi láttunk, az egy statisztaszerep, ennél mi többre vagyunk hivatottak” – mondta a debreceni politikus, majd hozzátette, hogy dolgoznak a megoldáson, de ha minden így marad, akkor a DK képviselni fogja a benne bízó választók érdekeit és akaratát, és ha szükségesnek látják,

külön indulnak Berettyóújfaluban.

Zákány Zsolt (középen) a börtönkórházzal kapcsolatos korábbi lakossági fórumon.

Zákány Zsolt a megállapodásról szóló sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ő és a későbbiekben bemutatandó képviselőjelöltjeik egyik legfontosabb célja, hogy a fiatalok számára újra vonzóvá tegyék Berettyóújfalut. Elmondta, hogy a számos alapérték mentén kialakult együttműködésüket még nem tekintik lezártnak, továbbra is várják a támogató szervezeteket.

Zákány legutóbb akkor szerepelt az országos hírekben, amikor lefokozták a Gróf Tisza István Kórház főorvosi tisztségéből, mert ellenezte, hogy az intézmény mellé börtönkórház is épüljön.