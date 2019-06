Foszfid okozza a rejtélyes haláleseteket Dominikán is?

A közelmúltban sorra haltak meg a dominikai hotelekben nyaraló amerikai turisták. A 10 milliós országba évente 6 millió turista látogat el, akiknek a harmada amerikai. Az ügyeket gyorsan lezárják. Gyanús a minibár, de egy rovarirtó is ludas lehet.

A Dominikai Köztársaság kedvelt trópusi úti célpont a Karib-tengeren. Európa nagyvárosaiból akár 100 ezer forint körüli áron is el lehet már jutni a karibi paradicsomba. A Hispaniola szigeten elhelyezkedő ország egyetlen szárazföldi szomszédja a főleg feketék által lakott Haiti. Dominikát nagyrészt mulattok lakják, de a hivatalos nyelv a spanyol. Az ország bevételének jelentős részét a turizmus adja. Tehát az ország számára életbe vágó, hogyan kezelik a turistákat, és mennyire tartják biztonságosnak a külföldiek.

Leyla Cox születésnapja alkalmából ment nyaralni. Gyanús körülmények között halt meg a hotelben. Toxikológiai vizsgálatot nem folytattak le rajta, mert az erre alkalmas műszer éppen elromlott (!). Egy másik esetben La Romana városában halt meg egy pár női tagja, aki a minibárból fogyasztott egy italt, majd utána nem sokkal rosszul lett. A halál okáról nem közöltek hivatalosan semmit. A hotel szerint szívroham végzett az asszonnyal. Öt nappal később egy másik pár halt meg az üdülőben.

Egy másik pár egy évvel korábban nyaralt ugyanott. Szintén rosszul lettek, de túlélték a történteket. Otthon megvizsgálták őket, és foszfátot találtak a szervezetükben. Növényeket és rovarirtó szerek is tartalmaznak ilyen anyagot. A méreg tüdőödémát is okoz, amit több halálesetnél kimutattak, és a foszfidnak is van ilyen hatása.

A The Washington Post szerint az elmúlt egy évben legalább 9 amerikai turista halt meg ilyen körülmények között Dominikán. De nem csak ott terjed a foszfid okozta mérgezés. A szaúdi Omar Abdullah két gyermeke halt meg, és felesége is, valamint idősebb lánya is veszélybe került, amikor Mekkába költöztek. Omar Abdullah egész nap dolgozott, ezért alig volt otthon. A család többi tagja azonban otthon töltötte ideje nagy részét, és nagyjából egyszerre lettek rosszul.

A halál oka minden bizonnyal az alumínium-foszfid tabletta volt, amelyből gáz, vagyis foszfid képződik levegő és nedvesség hatására. Ilyen szempontból a fürdőszobában okozza a legnagyobb veszélyt. India északi részén nagyon elterjedt a használata a kártevőkkel szemben, de az öngyilkosok is előszeretettel használják. Hatására a vörösvérsejtek nem szállítják az oxigént a szervezetben. Az agy, a vese és a máj működése pedig leáll. A gáz nem szagtalan. Rohadó halhoz vagy tojáshoz hasonlít, de sokszor csak enyhén érződik, így nem igazán tűnik fel az áldozatoknak.

Szaúd-Arábiában tiltott forgalomba hozni. Kivételt képeznek a növényvédelmi szakemberek, akik különleges képesítés birtokában használhatják. Azonban könnyen be lehet szerezni illegálisan, és sokan használják poloskák, csótányok, egerek irtására. Azonban a szer könnyen terjed a csöveken és szellőzőrendszeren keresztül.

A világ számos országában már betiltották, de a feketepiacon kapható. Főleg a harmadik világ országaiban használják, így akár az is előfordulhat, hogy egy szállodában a kártevők ellen is bevetik a foszfidot, de azzal már nem számolnak, hogy egyik helyiségből a másikba is könnyen átterjed a gáz, és lassanként megöli az ott tartózkodókat. Magyarországon is kapható, de csak egészségügyi gázmester használhatja.